Cómo comprar entradas para el partido Nueva Zelanda vs. Egipto: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el BC Place y más

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ofrecerá un mes inolvidable de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá. En la fase de grupos, Nueva Zelanda enfrentará a Egipto en el BC Place de Vancouver.

Se prevé un gran interés entre los aficionados de Oceanía, África y Oriente Medio, pues Egipto sigue siendo una de las selecciones más seguidas del continente.

GOAL te ofrece toda la información para comprar entradas: precios, hospitalidad, detalles del estadio y dónde conseguir las más baratas en línea antes de que se agoten.

¿Cuándo es el partido entre Nueva Zelanda y Egipto?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 21 de junio de 2026 – 19:00 Nueva Zelanda vs. Egipto BC Place, Vancouver Entradas

Calendario de Nueva Zelanda en la Copa del Mundo 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Irán vs. Nueva Zelanda Estadio de Los Ángeles, Los Ángeles Entradas 21 de junio de 2026 Nueva Zelanda vs. Egipto BC Place, Vancouver Entradas 26 de junio de 2026 Nueva Zelanda vs. Bélgica BC Place, Vancouver Entradas

Calendario de Egipto en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Bélgica vs. Egipto Estadio de Seattle, Seattle Entradas 21 de junio de 2026 Nueva Zelanda vs. Egipto BC Place, Vancouver Entradas 26 de junio de 2026 Egipto vs. Irán Estadio de Seattle, Seattle Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido Nueva Zelanda vs. Egipto?

Hay varias formas de conseguir entradas para el partido entre Nueva Zelanda y Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Venta oficial de la FIFA: La FIFA sigue vendiendo entradas en varias fases, con sorteos aleatorios y una venta final por orden de llegada.

La FIFA sigue vendiendo entradas en varias fases, con sorteos aleatorios y una venta final por orden de llegada. Plataforma de reventa de la FIFA: Los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas de forma segura a través del mercado oficial de reventa de la FIFA.

Los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas de forma segura a través del mercado oficial de reventa de la FIFA. Plataformas secundarias: sitios como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados.

sitios como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados. Paquetes de hospitalidad: Ofrecen asientos VIP, salones privados, catering exclusivo y acceso preferencial el día del partido.

Se espera que todas las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sean digitales y se entreguen a través de la aplicación móvil oficial de venta de entradas de la FIFA.

Quienes busquen las entradas más baratas para el partido Nueva Zelanda-Egipto deben consultar la disponibilidad con antelación, ya que los precios en las plataformas de reventa pueden subir rápido a medida que se acerca el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Nueva Zelanda y Egipto?

La FIFA usa precios dinámicos, por lo que el valor cambia según la categoría, la ubicación y la demanda.

Los encuentros de la fase de grupos son los más asequibles, con asientos de categoría básica en todas las sedes de EE. UU., Canadá y México.

Las entradas más baratas para el partido Nueva Zelanda-Egipto costarán entre 70 y 140 dólares, según ubicación y demanda de reventa.

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Quienes busquen las mejores ofertas deben comprar cuanto antes, antes de que se agoten las existencias y suban los precios de reventa.

Todo lo que necesitas saber sobre el BC Place

El partido entre Nueva Zelanda y Egipto se disputará en el BC Place de Vancouver, uno de los principales recintos deportivos y de entretenimiento de Canadá.

Ubicado en el centro de Vancouver, destaca por sus modernas instalaciones, su techo retráctil y su ambiente electrizante en los grandes eventos.

El estadio acoge con frecuencia partidos internacionales de fútbol, conciertos y grandes eventos deportivos, y se perfila como una de las sedes clave de Canadá para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Se espera que acoja a más de 50 000 aficionados durante los partidos de la Copa del Mundo.

Se espera un ambiente vibrante, sobre todo con la afición egipcia, conocida por su pasión en los torneos internacionales.