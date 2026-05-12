Cómo comprar entradas para el partido Jordania-Argentina: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el AT&T Stadium y mucho más

La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete partidos memorables en la fase de grupos, como el que enfrentará a Jordania contra la campeona Argentina en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Podría ser el último partido de Lionel Messi en una Copa del Mundo, mientras Jordania sigue creciendo en el escenario internacional, por lo que la demanda de entradas aumenta rápidamente.

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¿Cuándo es Jordania vs Argentina?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 27 de junio de 2026 – 20:00 Jordania vs. Argentina Estadio AT&T, Arlington Entradas

Calendario de Jordania en la Copa del Mundo 2026

Fecha Partido Lugar / Ciudad Entradas 16 de junio de 2026 Austria vs. Jordania Levi’s Stadium, Santa Clara Entradas 22 de junio de 2026 Jordania vs. Argelia Estadio Levi’s, Santa Clara Entradas 28 de junio de 2026 Jordania vs. Argentina Estadio AT&T, Dallas Entradas

Calendario de Argentina en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Argentina vs. Argelia Soldier Field, Chicago Entradas 22 de junio de 2026 Argentina vs. Austria AT&T Stadium, Dallas Entradas 28 de junio de 2026 Jordania vs. Argentina Estadio AT&T, Dallas Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el Jordania vs. Argentina?

Los aficionados pueden conseguirlas a través de la web oficial de la FIFA, puntos de venta autorizados o reventa segura.

Venta oficial de la FIFA: La FIFA vende las entradas en varias fases, con sorteos y ventas por orden de llegada.

La FIFA vende las entradas en varias fases, con sorteos y ventas por orden de llegada. Plataforma de reventa de la FIFA: los aficionados pueden comprar de forma segura entradas de reventa verificadas a través del mercado oficial de la FIFA.

los aficionados pueden comprar de forma segura entradas de reventa verificadas a través del mercado oficial de la FIFA. Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados.

plataformas como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados. Paquetes de hospitalidad: asientos VIP, salones privados, suites y servicios exclusivos.

Se espera que todas las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se entreguen digitalmente a través de la aplicación oficial de venta de entradas de la FIFA. Los aficionados deben asegurarse de que los datos de su cuenta coincidan en todas las plataformas para simplificar las transferencias de entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para Jordania vs. Argentina?

La FIFA ha introducido precios variables para la Copa del Mundo de 2026, por lo que el coste varía según la demanda del partido, la categoría del asiento y la disponibilidad.

Se espera que los partidos de Argentina sean de los más caros de la fase de grupos por la alta demanda y la popularidad de los actuales campeones.

Se estima que las entradas más baratas oscilarán entre 120 y 250 dólares, según la ubicación y la oferta en el mercado secundario.

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 450 $ 600 $ - 1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 180–320 $ 400–800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 120 $ - 220 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

Quienes busquen los precios más bajos deben comprar cuanto antes, pues se espera que la reventa para los partidos de Argentina suba a medida que se acerque el torneo.

Todo lo que necesitas saber sobre el AT&T Stadium

El partido entre Jordania y Argentina se jugará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, uno de los estadios más grandes y avanzados tecnológicamente del mundo.

El estadio de los Dallas Cowboys de la NFL ha acogido la Super Bowl, la Copa América, amistosos internacionales y conciertos de primer nivel.

Se prevé un ambiente electrizante, pues los aficionados argentinos suelen llenar el estadio en los partidos más destacados.