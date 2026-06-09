En la Copa Mundial de la FIFA 2026, Jordania se medirá a Argelia en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el 22 de junio.

La pasión de la afición argelina y la creciente reputación de Jordania lo convierten en un partido imperdible, con valiosos puntos en juego en el nuevo formato de 48 equipos.

GOAL te ofrece toda la información para comprar entradas: precios, hospitalidad, detalles del estadio y dónde garantizar tu asiento antes de que se agoten.

¿Cuándo es el Jordania vs Argelia?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 22 de junio de 2026 – 18:00 Jordania vs. Argelia Levi's Stadium, Santa Clara Entradas

Partidos de Jordania en el Mundial 2026

Fecha Partido Sede y ciudad Entradas 17 de junio de 2026 Austria vs. Jordania Levi's Stadium, Santa Clara (Área de la Bahía de San Francisco), EE. UU. Entradas 23 de junio de 2026 Jordania vs. Argelia Levi's Stadium, Santa Clara (Área de la Bahía de San Francisco), EE. UU. Entradas 28 de junio de 2026 Jordania vs. Argentina Estadio AT&T, Arlington (Dallas), EE. UU. Entradas

Partidos de Argelia en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar y ciudad Entradas 16 de junio de 2026 Argentina vs. Argelia Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, EE. UU. Entradas 22 de junio de 2026 Argelia vs. Jordania Levi's Stadium, Santa Clara (San Francisco), EE. UU. Entradas 27 de junio de 2026 Argelia vs. Austria Estadio Arrowhead, Kansas City, MO, EE. UU. Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el Jordania vs Argelia?

Hay varias formas de conseguir entradas para el partido Jordania vs. Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Venta oficial de la FIFA: la FIFA pone a la venta un número limitado de entradas por orden de llegada durante las distintas fases.

la FIFA pone a la venta un número limitado de entradas por orden de llegada durante las distintas fases. Plataforma de reventa de la FIFA: permite comprar entradas de reventa verificadas directamente de otros aficionados a través del mercado oficial de intercambio de la FIFA.

permite comprar entradas de reventa verificadas directamente de otros aficionados a través del mercado oficial de intercambio de la FIFA. Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas para partidos con aforo agotado.

plataformas como StubHub ofrecen para partidos con aforo agotado. Los paquetes de hospitalidad brindan asientos garantizados, acceso a salas VIP y comida.

Todas las entradas se emitirán de forma digital a través de la aplicación de la FIFA, facilitando transferencias y acceso seguro al estadio.

¿Cuánto cuestan las entradas para Jordania vs Argelia?

El precio varía según categoría, demanda y relevancia del encuentro. Los duelos de fase de grupos con selecciones potentes y aficiones viajeras ya registran alta demanda en reventa.

Las entradas más baratas para Jordania vs Argelia podrían costar entre 140 y 250 dólares en la zona superior, mientras que las localidades premium y las experiencias de hospitalidad serán más caras cerca del partido.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150 $ - 280 $ 400 - 800 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60 $ - 120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Quienes busquen las entradas más baratas deben consultar con frecuencia las plataformas de reventa, pues los precios varían cada día según disponibilidad y demanda.

Todo lo que necesitas saber sobre el Levi's Stadium

El partido entre Jordania y Argelia se jugará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, uno de los principales recintos deportivos de Estados Unidos y sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sede de los San Francisco 49ers de la NFL, el recinto destaca por su diseño moderno, sus instalaciones para los aficionados y su gran ambiente en grandes eventos deportivos.

Ya ha acogido encuentros internacionales, eliminatorias de la NFL, conciertos y otros eventos de primer nivel.

En la Copa del Mundo se espera que acoja a más de 68 000 aficionados, por lo que será un evento inolvidable para los seguidores de Jordania, Argelia y del fútbol mundial.