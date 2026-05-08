Cómo comprar entradas para el partido Japón vs. Suecia: precios de entradas para el Mundial, información sobre el AT&T Stadium y más

Japón viaja al corazón de Texas para medirse a Suecia en un duelo clave del Grupo F del Mundial 2026.

Los Samuráis Azules, liderados por jugadores de élite europea, mostrarán su precisión y velocidad. Suecia, con un ataque renovado y una defensa sólida, quiere hacer del AT&T Stadium su fortaleza.

GOAL te dice cómo comprar entradas, precios y datos clave del estadio.

¿Cuándo se juega el Japón vs Suecia en el Mundial de 2026?

Consulta el calendario de Japón en el Mundial 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 14 de junio de 2026 Países Bajos vs. Japón Estadio AT&T, Arlington Entradas 21 de junio de 2026 Túnez vs. Japón Estadio BBVA, Guadalupe Entradas 26 de junio de 2026 Japón vs. Suecia Estadio AT&T, Arlington Entradas

Partidos de Suecia en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Suecia vs Túnez Estadio BBVA, Guadalupe Entradas 20 de junio de 2025 Países Bajos vs. Suecia Estadio NRG, Houston Entradas 26 de junio de 2026 Japón vs. Suecia Estadio AT&T, Arlington Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Japón y Suecia?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

La venta de última hora ya está activa y atiende por orden de llegada. Son transacciones en tiempo real y la última oportunidad de comprar directamente a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una buena opción para los partidos de alta demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Japón y Suecia?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro entre Japón y Suecia en Arlington, las entradas más baratas rondan los 250-350 dólares, perfectas para quienes tienen un presupuesto limitado. Al tratarse de un duelo clave del Grupo F, se prevé mucha demanda.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 250 y 350 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (Nivel superior): 330 $ – 450 $

Categoría 2 (nivel medio): 500–750 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 800 $ – 1450 $

Hospitalidad/VIP: 1 740 $ o más

Los precios pueden variar según la demanda. Dallas es un punto clave del torneo y cuenta con uno de los recintos más avanzados del mundo, por lo que se espera mucha demanda. Para presupuestos limitados, lo mejor es comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 y asistir al partido en el AT&T Stadium.

Historial de enfrentamientos directos entre Japón y Suecia.

JPN Último partidos SWE 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Japan 1 - 1 Sweden 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

¿Dónde se juega el partido entre Japón y Suecia?

El partido entre Japón y Suecia se disputará en el AT&T Stadium (que para el torneo se denominará Dallas Stadium), en Texas.

Para la Copa del Mundo de 2026 tendrá capacidad para unos 90 000 espectadores.

Este coloso con techo retráctil, ubicado en Arlington, Texas, ofrece una gigantesca pantalla de vídeo de alta definición de 49 metros de ancho, una de las más grandes del deporte mundial, que garantiza una visión nítida a todos los aficionados.