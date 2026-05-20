Cómo comprar entradas para el partido Irak vs. Noruega: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Gillette Stadium y más

Irak se medirá a Noruega en el Gillette Stadium de Foxborough el 16 de junio, en un vibrante encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026.

El interés por ambas selecciones hace prever una alta demanda de entradas, así que los aficionados buscan asientos asequibles para este prometedor duelo.

GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber sobre cómo comprar entradas para el Irak-Noruega, incluidos los precios y cómo conseguir las localidades más baratas antes de que se agoten.

¿Cuándo es Irak-Noruega?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 16 de junio de 2026 – 17:00 Irak vs. Noruega Estadio Gillette, Foxborough Entradas

Partidos de Irak en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 16 de junio de 2026 Irak vs. Noruega Estadio Gillette (Boston) Entradas 22 de junio de 2026 Irak vs. Francia Estadio MetLife (Nueva York/Nueva Jersey) Entradas 26 de junio de 2026 Irak vs Senegal Estadio Gillette (Boston) Entradas

Partidos de Noruega en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 16 de junio de 2026 Irak vs. Noruega Estadio Gillette (Boston) Entradas 22 de junio de 2026 Noruega vs. Senegal Estadio MetLife (Nueva York/Nueva Jersey) Entradas 26 de junio de 2026 Noruega vs. Francia Estadio Gillette (Boston) Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Irak y Noruega?

Hay varias formas de conseguir entradas para el partido entre Irak y Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y se espera que la demanda aumente a medida que se acerque el torneo.

La FIFA vende las entradas por fases : sorteos anticipados y venta general por orden de llegada.

vende por fases sorteos anticipados y venta general por orden de llegada. Plataforma de reventa de la FIFA: los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas de forma segura a través del sistema oficial de reventa de la FIFA.

los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas de forma segura a través del sistema oficial de reventa de la FIFA. Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen una vía alternativa, a menudo la última opción para los partidos con entradas agotadas.

plataformas como StubHub ofrecen una vía alternativa, a menudo la última opción para los partidos con entradas agotadas. Paquetes de hospitalidad: Ofrecen asientos VIP, salas exclusivas y experiencias mejoradas el día del partido.

Todas las entradas para la Copa del Mundo de 2026 serán digitales y se entregarán a través de la aplicación oficial de venta de entradas de la FIFA, por lo que el acceso móvil será imprescindible para entrar en el Gillette Stadium.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Irak vs Noruega?

La FIFA usa precios dinámicos, por lo que el coste varía según demanda, categoría y ronda del torneo.

Las entradas para la fase de grupos son las más asequibles, con precios básicos que buscan hacer el torneo accesible en todos los países anfitriones: EE. UU., México y Canadá.

Categoría Fase de grupos Fase eliminatoria Fase final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150 $ - 280 $ 400 - 800 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150 $ - 350 $ 400–2.030 $

Las entradas más baratas para el partido Irak-Noruega costarán entre 60 y 120 dólares, según disponibilidad. Comprar con antelación garantiza los precios más bajos antes de la reventa.

Todo lo que necesitas saber sobre el Gillette Stadium

El Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, albergará el choque entre Irak y Noruega, uno de los más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026.

Casa de los New England Patriots, el recinto destaca por sus modernas instalaciones y gran capacidad, razones por las que fue elegido para varios encuentros del torneo.

El recinto albergará a más de 60 000 aficionados, garantizando un ambiente vibrante para el fútbol internacional.