Cómo comprar entradas para el partido Inglaterra-Ghana: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Gillette Stadium y mucho más

Tras jugar contra Croacia, Inglaterra viajará al Gillette Stadium de Foxborough el 23 de junio para medirse a Ghana en su segundo partido del Grupo L del Mundial. Las Estrellas Negras llegaron a cuartos en 2010.

Inglaterra ha protagonizado duelos memorables ante selecciones africanas: 3-2 en prórroga contra Camerún en 1990 y 2-1 en el descuento frente a Túnez en 2018.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y sus precios.

¿Cuándo se juega el partido entre Inglaterra y Ghana en el Mundial de 2026?

Calendario de Inglaterra en el Mundial 2026

Hace cuatro años abrieron su fase de grupos con seis goles a Irán. ¿Repetirán ese arranque?

Fecha Calendario Lugar Entradas Miércoles, 17 de junio Inglaterra vs. Croacia Estadio AT&T (Arlington) Entradas Martes 23 de junio Inglaterra vs. Ghana Estadio Gillette (Foxborough) Entradas Sábado 27 de junio Panamá vs. Inglaterra Estadio MetLife (East Rutherford) Entradas

Calendario de Ghana para el Mundial de 2026

A pesar de sus hazañas en los Mundiales de 2006 y 2010, Ghana solo ganó un partido en los torneos de 2014 y 2022 juntos. ¿Qué les espera a las Estrellas Negras en sus próximos partidos de la fase de grupos?

Fecha Partido Lugar Entradas Domingo, 14 de junio Ghana vs. Panamá BMO Field (Toronto) Entradas Martes 23 de junio Inglaterra vs. Ghana Estadio Gillette (Foxborough) Entradas Sábado 27 de junio Croacia vs. Ghana Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido Inglaterra vs Ghana?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. La altísima demanda ha dejado muy pocas entradas disponibles en estas primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Son una buena opción para los partidos de alta demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Inglaterra-Ghana?

La FIFA ha implementado precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el Gillette Stadium

El Gillette Stadium, en Foxborough (Massachusetts), es un recinto multiusos a unos 32 km al suroeste de Boston. Inaugurado en 2002, es la casa de los New England Patriots (NFL) y del New England Revolution (MLS).

Además, grandes estrellas de la música han actuado allí: en 2025 pasaron AC/DC, Kendrick Lamar, Post Malone, The Weeknd y Coldplay, y antes de que acabe el año llegarán Usher, Bruno Mars y Ed Sheeran.

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gillette Stadium tendrá un aforo de 65 000 espectadores, incluidos 5876 asientos VIP y 82 palcos de lujo. Acogerá siete partidos: cinco de la fase de grupos y dos de la fase eliminatoria.

¿Qué se puede esperar del partido entre Inglaterra y Ghana?

ENG Último partidos GHA 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias England 1 - 1 Ghana 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1



