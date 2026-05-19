Cómo comprar entradas para el partido Haití vs. Escocia: precios de entradas para el Mundial, información sobre el Gillette Stadium y más

Haití se medirá a Escocia el 13 dejunio de 2026 en el Gillette Stadium de Massachusetts.

Será el segundo partido de Haití en la historia y el primero desde 1974, mientras Escocia regresa tras 28 años fuera. El encuentro abrirá el Grupo C.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Haití-Escocia, incluyendo dónde comprarlas, los precios y datos clave del estadio.

¿Cuándo se juega el Haití-Escocia en el Mundial de 2026?

Calendario de Haití en la Copa del Mundo de 2026

Haití, el gran outsider del Grupo C, competirá con Escocia, Brasil y Marruecos.

Fecha Calendario Lugar Entradas 13 de junio Haití vs. Escocia Estadio Gillette, Massachusetts Entradas 19 de junio Brasil vs. Haití Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas 24 de junio Marruecos vs. Haití Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

Calendario de Escocia en la fase de grupos del Mundial 2026

Escocia superó una memorable eliminatoria de repesca contra Dinamarca y se clasificó para el Mundial 2026. Este es el calendario del Grupo C que le espera este verano:

Fecha Calendario Lugar Entradas 13 de junio Haití vs. Escocia Estadio Gillette, Massachusetts Entradas 19 de junio Escocia vs Marruecos Estadio Gillette, Massachusetts Entradas 24 de junio Escocia vs. Brasil Estadio Hard Rock, Miami Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido Haití vs. Escocia?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. La altísima demanda ha dejado muy pocas entradas disponibles en estas primeras fases.

A continuación, el estado de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una opción para los partidos de alta demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Haití y Escocia?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro entre Haití y Escocia en Massachusetts, los precios actuales resultan atractivos para quienes tienen un presupuesto limitado. Al tratarse de un partido decisivo para la anfitriona, se prevé una alta demanda en la primera ronda.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 400 $ - 750 $

Categoría 2 (nivel medio): 800 $ - 1300 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.500 $ - 3.500 $

Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Los precios pueden variar según la demanda. Massachusetts es un destino internacional clave y sede del equipo anfitrión, por lo que se prevé una alta demanda local. Para quienes tengan un presupuesto limitado, lo mejor es adquirir cuanto antes las entradas de Categoría 3.

Historial de enfrentamientos entre Haití y Escocia

¿Dónde se juega el Haití vs Escocia?

El partido entre Haití y Escocia se disputará en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts.

El Gillette Stadium, hogar de los New England Patriots, es uno de los principales recintos deportivos de Estados Unidos y ha sido elegido para varios partidos del Mundial por sus modernas instalaciones y gran capacidad.

El estadio acogerá a más de 60 000 aficionados durante la Copa del Mundo.