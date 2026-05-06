Cómo comprar entradas para el partido España-Arabia Saudí: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Mercedes-Benz Stadium y mucho más

La selección española, una de las grandes potencias europeas, se medirá a la emergente Arabia Saudí en la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026.

España, campeona en 2010, busca reafirmar su dominio con una plantilla de gran técnica.

Arabia Saudí llega con impulso tras su histórica victoria sobre Argentina y una liga que acapara miradas.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y sus precios.

¿Cuándo se juega el España-Arabia Saudí en el Mundial de 2026?

Calendario de España en el Mundial 2026

Consulta el calendario confirmado de la fase de grupos para planificar tu viaje por Norteamérica:

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 España vs. Cabo Verde Estadio de Atlanta, Atlanta Entradas 21 de junio de 2026 España vs Arabia Saudí Estadio de Atlanta, Atlanta Entradas 26 de junio de 2026 Uruguay vs. España Estadio de Guadalajara, Guadalajara Entradas



Calendario de la Copa del Mundo de Arabia Saudí 2026

Arabia Saudí busca repetir la hazaña de 2022, cuando sorprendió al derrotar a un rival de peso. Sigue a los Halcones Verdes por Estados Unidos y México con estos detalles del calendario:

Fecha Partido Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Arabia Saudí vs Uruguay Estadio de Miami, Miami Entradas 21 de junio de 2025 Arabia Saudí vs. España Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas 26 de junio de 2026 Arabia Saudí vs. Cabo Verde Estadio de Houston, Houston Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre España y Arabia Saudí?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. Por la altísima demanda, apenas quedan entradas de las primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una opción para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el España-Arabia Saudí?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

En el encuentro entre España y Arabia Saudí, en Atlanta, los precios resultan atractivos para quienes cuentan con un presupuesto limitado.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan los 350-450 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gradas superiores): 350–600 dólares

Categoría 2 (gradas intermedias): 650–950 $

Categoría 1 (gradas inferiores/línea de banda): 1000-2500 dólares

Hospitalidad/VIP: 3.000 $ o más

Los precios pueden cambiar según la demanda. Como Atlanta es un gran nudo de comunicaciones, se espera mucha demanda local, así que conviene comprar ya las entradas más baratas de la categoría 3.

Todo lo que necesitas saber sobre el estadio de Atlanta:

El estadio de Atlanta, conocido como Mercedes-Benz Stadium, es uno de los recintos más avanzados tecnológicamente del mundo.

Ubicado en el centro de Atlanta, Georgia, destaca por su techo retráctil en forma de molinete y por la pantalla Halo, un anillo LED de 360 grados, el más grande de su tipo.

Para el Mundial 2026 tendrá unos 71 000 asientos, con una inclinación pronunciada que crea un ambiente íntimo pese a su tamaño.