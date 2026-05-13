Cómo comprar entradas para el partido entre Sudáfrica y Corea del Sur: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Estadio BBVA y mucho más

Sudáfrica cerrará su participación en el Grupo A del Mundial 2026 enfrentando a Corea del Sur el 24 de junio.

GOAL te ofrece toda la información para conseguir entradas: dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega el partido entre Sudáfrica y Corea del Sur en el Mundial de 2026?

Consulta el calendario completo de Sudáfrica en el Mundial 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 11 de junio de 2026 México vs. Sudáfrica Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas 18 de junio de 2026 República Checa vs. Sudáfrica Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas 24 de junio de 2026 Sudáfrica vs. Corea del Sur Estadio BBVA, Monterrey Entradas

Calendario de Corea del Sur en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 11 de junio de 2026 Corea del Sur vs. República Checa Estadio Akron, Zapopan Entradas 18 de junio de 2026 México vs. Corea del Sur Estadio Akron, Zapopan Entradas 24 de junio de 2026 Sudáfrica vs. Corea del Sur Estadio BBVA, Monterrey Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Sudáfrica y Corea del Sur?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. La altísima demanda ha dejado muy pocas entradas disponibles en estas primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una buena opción para los partidos de alta demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Sudáfrica y Corea del Sur?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Sudáfrica-Corea del Sur en Monterrey, los precios son ahora mismo el mayor atractivo para quienes tienen un presupuesto limitado. Al ser el último partido de la fase de grupos para la anfitriona, se prevé una de las mayores demandas de la primera ronda.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 400 $ - 750 $

Categoría 2 (nivel medio): 800-1300 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.500 $ - 3.500 $

Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Los precios pueden variar según la demanda. Monterrey es un destino internacional y sede del equipo anfitrión, por lo que se prevé una alta demanda local. Para quienes tengan un presupuesto limitado, lo mejor es adquirir cuanto antes las entradas de Categoría 3.

Historial de enfrentamientos entre Sudáfrica y Corea del Sur

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio BBVA

El Estadio BBVA, en Guadalupe (zona metropolitana de Monterrey), México, conocido como «El Gigante de Acero», es uno de los escenarios más modernos y bonitos de Latinoamérica.

Su fachada metálica rinde homenaje a la historia industrial de la ciudad, y sus gradas acercan a los aficionados a la cancha.

Para el Mundial, tendrá capacidad para unos 53 500 espectadores y acogerá cuatro partidos.