Cómo comprar entradas para el partido entre Países Bajos y Japón: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el AT&T Stadium y mucho más

El ambiente en Arlington será electrizante: el partido inaugural del Grupo F del Mundial, Países Bajos contra Japón, reunirá en el AT&T Stadium a dos de las aficiones más animadas.

Holanda, subcampeona en tres ocasiones, busca llegar lejos.

Los Samurai Blue llegan con cinco triunfos seguidos, incluidos los logrados ante Brasil e Inglaterra.

GOAL te ofrece toda la información sobre entradas para el partido en Texas: dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Copa del Mundo entre Países Bajos y Japón?

Fecha Hora de inicio Lugar Entradas Domingo 14 de junio Grupo F: Países Bajos vs. Japón (15:00 h CDT) Estadio AT&T (Arlington) Entradas

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 de Países Bajos?

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Domingo 14 de junio Países Bajos vs. Japón (15:00 h CDT) Estadio AT&T (Arlington) Entradas Sábado 20 de junio Países Bajos vs. Suecia (12:00 h CDT) Estadio NRG (Houston) Entradas Jueves 25 de junio Países Bajos vs. Túnez (18:00 h CDT) Estadio Arrowhead (Kansas City) Entradas

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Japón en el Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Domingo 14 de junio Japón vs. Países Bajos (15:00 h CDT) Estadio AT&T (Arlington) Entradas Sábado 20 de junio Japón vs. Túnez (22:00 h CST) Estadio BBVA (Guadalupe, Monterrey) Entradas Jueves 25 de junio Japón vs. Suecia (18:00 h CDT) Estadio AT&T (Arlington) Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Países Bajos y Japón

Las entradas oficiales para el Mundial 2026 se venden en la web de la FIFA desde septiembre de 2025.

La fase de venta de última hora, última etapa oficial, arrancó el 1 de abril y durará hasta el final del torneo.

Si no conseguiste entradas en fases anteriores, aquí tienes las opciones de reventa:

El canal oficial es el Mercado de Reventa e Intercambio de la FIFA, accesible en FIFA.com/tickets. La plataforma, lanzada en octubre de 2025, reabrió el 2 de abril y estará activa hasta una hora antes de cada partido.

Está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales, mientras que el Mercado de Intercambio de la FIFA (FIFA Exchange Marketplace) atiende a residentes de México.

Sitios externos como StubHub también venderán boletos para la Copa del Mundo 2026.

La oferta es limitada y aparece de forma esporádica, así que conviene revisar la plataforma con frecuencia, estar preparado para comprar rápido y tener los datos de pago listos.

¿Cuánto cuestan las entradas para Países Bajos vs. Japón?

Las entradas se dividen en varias categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Grada superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Grada superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios oficiales han variado según la fase de venta. En la fase de grupos, para aficionados de países distintos al anfitrión, oscilaron entre 60 y 620 dólares.

Consulta los portales oficiales de la FIFA y plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.

Historial de enfrentamientos entre Países Bajos y Japón

Fecha Partido Resultado Lugar Noviembre de 2013 Amistoso: Japón 2–2 Países Bajos 2-2 Genk (Bélgica) Junio de 2010 Copa Mundial de la FIFA: Países Bajos 1-0 Japón 1-0 Durban (Sudáfrica) Septiembre de 2009 Amistoso: Países Bajos 3-0 Japón 3-0 Enschede (Países Bajos)

Predicción del partido de la Copa del Mundo entre Países Bajos y Japón

Subcampeona en 1974, 1978 y 2010, aspira al título este verano en Norteamérica.

Sobre el papel, la Oranje de Ronald Koeman tiene uno de los grupos más difíciles, pero su confianza se reforzará al recordar que nunca ha sido eliminada en la fase de grupos.

Holanda produce estrellas de gran talento. En el pasado brillaron Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Arjen Robben y Robin van Persie, y ahora Cody Gakpo, Tijjani Reijnders y Memphis Depay buscan seguir sus pasos.

Holanda llega a Norteamérica tras una campaña de clasificación impresionante: seis victorias, dos empates y 27 goles a favor. Depay, ahora en el Corinthians de Brasil, fue el máximo goleador de la Oranje con ocho tantos.

De hecho, solo han perdido una vez desde el verano de 2024: 1-0 contra Alemania en la Liga de Naciones.

Aunque Holanda domina el historial ante Japón —incluida la victoria 1-0 en la fase de grupos del Mundial 2010—, este verano se medirá a unos Samurai Blue que han crecido en prestigio en las últimas dos décadas.

Japón, que jugará su octava Copa del Mundo consecutiva, mantiene un nivel de primer orden. Bajo la dirección de Hajime Moriyasu desde 2018, solo ha perdido dos veces en los últimos dos años.

En los últimos siete meses han logrado dos triunfos destacados: 3-2 ante Brasil en casa (octubre de 2025) y 1-0 contra Inglaterra en Wembley (marzo de 2026), con gol de Kaoru Mitoma, del Brighton. Fue la primera vez que los Tres Leones no marcaron desde junio de 2024.

¿Dónde se juega el partido entre Países Bajos y Japón?

El AT&T Stadium, estadio con techo retráctil inaugurado en 2009 en Arlington, Texas, alberga el encuentro. Hogar de los Dallas Cowboys de la NFL, también acoge conciertos, baloncesto, rodeos y eventos de la WWE.

El AT&T Stadium es uno de los 11 estadios de EE. UU. que albergarán la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con capacidad para 94 000 espectadores, será el recinto más grande del torneo. Además del Países Bajos-Japón, acogerá otros cuatro partidos de grupo y cuatro eliminatorios, incluida una semifinal.