Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
World Cup
team-logoMorocco
Mercedes-Benz Stadium
team-logoHaiti
Book Morocco vs Haiti World Cup Tickets

Traducido por

Cómo comprar entradas para el partido entre Marruecos y Haití: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Mercedes-Benz Stadium y mucho más

SHOPPING
Tickets
World Cup
Morocco
Haiti
A. Hakimi
D. Nazon

Aquí te explicamos cómo conseguir entradas para el partido Marruecos vs. Haití en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Marruecos y Haití se enfrentarán el 24 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Marruecos llega con grandes expectativas tras sus recientes actuaciones internacionales, mientras que Haití sigue consolidándose como uno de los equipos más emocionantes de la CONCACAF.

GOAL te ofrece precios, paquetes de hospitalidad, detalles del estadio y dónde encontrar las entradas más baratas antes de que se agoten. 

Compraahoratus entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Marruecos y Haití.

¿Cuándo es el partido entre Marruecos y Haití?

Fecha y horaCalendarioLugarEntradas
24 de junio de 2026 – 20:00Marruecos vs. HaitíEstadio Mercedes-Benz, AtlantaEntradas

Calendario de Marruecos para el Mundial de 2026 

FechaPartidoSedeEntradas
13 de junio de 2026Brasil vs. MarruecosMetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey)Entradas
19 de junio de 2026Escocia vs. MarruecosEstadio Gillette (Foxborough, MA)Entradas
24 de junio de 2026Marruecos vs. HaitíEstadio Mercedes-Benz (Atlanta, Georgia)Entradas

Partidos de Haití en el Mundial 2026

FechaCalendarioLugarEntradas
13 de junio de 2026Haití vs. EscociaEstadio Gillette (Foxborough, MA)Entradas
19 de junio de 2026Brasil vs. HaitíLincoln Financial Field (Filadelfia, Pensilvania)Entradas
24 de junio de 2026Marruecos vs. HaitíEstadio Mercedes-Benz (Atlanta, Georgia)Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Marruecos y Haití?

Hay varias formas de conseguir entradas para este partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

  • Venta oficial de entradas de la FIFA: La FIFA vende entradas en distintas fases, con sorteos aleatorios y ventas por orden de llegada.
  • Plataforma de reventa de la FIFA: Los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas directamente a otros aficionados a través del mercado oficial de la FIFA.
  • Plataformas secundarias: StubHub sigue siendo una de las formas más rápidas y sencillas de conseguir entradas para los partidos más demandados de la Copa del Mundo.
  • Paquetes de hospitalidad: asientos VIP, salas privadas, catering y acceso prioritario.

Se espera que todas las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se entreguen digitalmente a través de la aplicación móvil oficial de la FIFA.

Quienes busquen las entradas más baratas para el partido entre Marruecos y Haití deben comprarlas cuanto antes, pues los precios subirán a medida que se acerque el partido.

Reservaya tusentradas para el partido de la Copa del Mundo entre Marruecos y Haití.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Marruecos y Haití?

Gracias a la estructura de precios dinámicos de la FIFA, el coste varía según demanda, zona del estadio y disponibilidad.

Los encuentros de la fase de grupos suelen ser los más asequibles, sobre todo para quienes compran en las primeras etapas de venta.

Por ahora, se estima que los boletos más económicos oscilarán entre 75 y 150 dólares, según la ubicación y la reventa.

CategoríaFase de gruposOctavos de final - Cuartos de finalSemifinales y final
Categoría 1250 $ - 400 $600–1 200 $1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2150–280 $400 $ - 800 $1.000 $ - 4.210 $
Categoría 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600–2790 $
Categoría 460–120 $150–350 $400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el Mercedes-Benz Stadium

El partido entre Marruecos y Haití se jugará en este recinto, uno de los estadios más avanzados e impresionantes del fútbol mundial.

Sede de los Atlanta Falcons (NFL) y los Atlanta United (MLS), destaca por su techo retráctil futurista, su enorme pantalla central y el ambiente electrizante en los partidos.

Se prevé que durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 acoja a más de 70 000 aficionados y albergue varios encuentros clave.

Se espera que Atlanta sea una de las sedes más visitadas, con aficionados de todo el mundo acudiendo para disfrutar del fútbol en uno de los principales recintos deportivos de Estados Unidos.

Compraahoratus entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Marruecos y Haití.