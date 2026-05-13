Cómo comprar entradas para el partido entre Curazao y Costa de Marfil: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Lincoln Financial Field y mucho más

Curazao visita la costa este para un partido clave del Grupo E contra Costa de Marfil, en un momento histórico para su campaña rumbo al Mundial 2026.

Curazao, liderada por una generación de jugadores tenaces con experiencia en las ligas europeas, busca confirmar su condición de revelación.

Costa de Marfil, potencia africana con jugadores de gran físico y técnica, busca imponer su juego en el Lincoln Financial Field.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y datos clave del estadio.

¿Cuándo se juega el Curazao vs. Costa de Marfil en el Mundial 2026?

World Cup - Copa del Mundo - Grupo E Lincoln Financial Field

Consulta el calendario completo de Curazao en el Mundial 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 14 de junio de 2026 Alemania vs. Curazao Estadio NRG, Houston Entradas 20 de junio de 2026 Ecuador vs. Curaçao Estadio Arrowhead, Kansas City Entradas 25 de junio de 2026 Curazao vs. Costa de Marfil Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas

Partidos de Costa de Marfil en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Costa de Marfil vs Ecuador Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas 20 de junio de 2025 Alemania vs. Costa de Marfil BMO Field, Toronto Entradas 25 de junio de 2026 Curazao contra Costa de Marfil Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Curazao y Costa de Marfil?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. Por la altísima demanda, apenas quedan entradas de las primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una opción para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Curazao vs Costa de Marfil?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro entre Curazao y Costa de Marfil en Filadelfia, los precios actuales resultan atractivos para quienes cuentan con un presupuesto limitado. Se prevé gran demanda, pues ambas selecciones buscan un resultado clave en el Grupo E.

Ahora mismo, las entradas más baratas, vendidas por los canales oficiales, cuestan entre 120 y 200 dólares y están en las gradas superiores. En el mercado secundario, los precios parten de unos 750 dólares.

El desglose es el siguiente:

Categoría 3 (gradas superiores): 120–450 dólares

Categoría 2 (gradas intermedias): 500–900 dólares

Categoría 1 (gradas inferiores/línea de banda): 1250–2500 dólares

Hospitalidad/VIP: 3.500 $ o más

Los precios pueden variar según la demanda. Filadelfia es un destino internacional y este partido del Grupo E atrae mucho interés, así que se prevé alta demanda. Para presupuestos limitados, lo mejor es comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3.

Todo lo que necesitas saber sobre el Lincoln Financial Field

Conocido como Lincoln Financial Field (o Philadelphia Stadium para el torneo), el recinto es un hito arquitectónico y el principal escenario deportivo del valle del Delaware.

Ubicado en el South Philadelphia Sports Complex, su diseño simula un águila en vuelo, con marquesinas en forma de alas sobre las gradas este y oeste.

A diferencia de los recintos totalmente cerrados, sus tres esquinas abiertas ofrecen vistas impresionantes del horizonte de Filadelfia y mantienen un ambiente intenso en el terreno de juego. Cuenta con tecnología avanzada, como pantallas de vídeo de alta definición de Panasonic y un sistema de sonido de última generación que garantiza una excelente experiencia visual desde cualquier asiento.

Para el Mundial 2026 tendrá unas 69 000 localidades, y sus gradas empinadas acercan mucho a los aficionados a la acción, por lo que se considera uno de los entornos más animados de Estados Unidos.

Para cumplir con los estándares internacionales, se ha instalado un campo de césped híbrido de alto rendimiento, garantizando una superficie óptima para los seis partidos programados, incluido un histórico encuentro de octavos de final el Día de la Independencia de Estados Unidos.