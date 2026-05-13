Cómo comprar entradas para el partido Egipto-Irán: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Lumen Field y mucho más

Las aficiones de Egipto e Irán, que aspiran a superar la fase de grupos del Mundial 2026, ya buscan entradas para el partido del 26 de junio en el Lumen Field.

GOAL te ofrece precios, paquetes de hospitalidad, detalles del estadio y opciones económicas para que consigas tus entradas antes de que se agoten.

¿Cuándo es el partido entre Egipto e Irán?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 26 de junio de 2026 – 18:00 Egipto vs. Irán Lumen Field, Seattle Entradas

Partidos de Egipto en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Bélgica vs. Egipto Lumen Field, Seattle Entradas 21 de junio de 2026 Nueva Zelanda vs. Egipto BC Place, Vancouver Entradas 26 de junio de 2026 Egipto vs. Irán Lumen Field, Seattle Entradas

Partidos de Irán en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Irán vs. Nueva Zelanda Estadio SoFi, Los Ángeles Entradas 21 de junio de 2026 Bélgica vs. Irán Estadio SoFi, Los Ángeles Entradas 26 de junio de 2026 Egipto vs. Irán Lumen Field, Seattle Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el Egipto vs. Irán?

Hay varias formas de conseguir entradas para este encuentro.

Venta oficial de entradas de la FIFA: La FIFA vende entradas por fases, con sorteos aleatorios y periodos de venta por orden de llegada.

La FIFA vende entradas por fases, con sorteos aleatorios y periodos de venta por orden de llegada. Mercado de reventa de la FIFA: los aficionados que ya no puedan asistir pueden revender sus entradas de forma segura a través de la plataforma oficial de la FIFA.

los aficionados que ya no puedan asistir pueden revender sus entradas de forma segura a través de la plataforma oficial de la FIFA. Mercados secundarios: plataformas como StubHub siguen siendo una alternativa para conseguir entradas para los partidos más demandados una vez que las asignaciones oficiales se agotan.

plataformas como StubHub siguen siendo una alternativa para conseguir entradas para los partidos más demandados una vez que las asignaciones oficiales se agotan. Experiencias de hospitalidad: Los paquetes premium garantizan asientos, acceso a salas VIP y catering.

Se espera que todas las entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se entreguen digitalmente a través de la plataforma móvil de la FIFA. Los aficionados deben asegurarse de que su correo electrónico y sus datos personales coincidan en todas las plataformas para evitar problemas de transferencia.

¿Cuánto cuestan las entradas para Egipto vs. Irán?

Los precios dependen de la ronda, la categoría de asiento y la demanda. Los duelos de fase de grupos son la opción más económica para ver el torneo en vivo.

En reventa, las entradas más baratas para Egipto vs Irán rondan los 90-180 dólares, mientras que los asientos premium y los paquetes de hospitalidad son mucho más caros.

Estos son los rangos de precios estimados por la FIFA para las entradas del Mundial 2026:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Quienes busquen las entradas más baratas deben consultar con frecuencia las plataformas de reventa, pues los precios varían según disponibilidad y demanda.

Todo lo que necesitas saber sobre el Lumen Field

El partido entre Egipto e Irán se jugará en el Lumen Field de Seattle, uno de los estadios más ruidosos e icónicos de Norteamérica.

El estadio alberga a los Seattle Seahawks de la NFL y a los Seattle Sounders de la MLS, equipo que afianza a Seattle como una de las ciudades más futboleras de EE. UU.

Con capacidad para unos 69 000 espectadores, el recinto destaca por su ambiente vibrante y sus instalaciones modernas, y albergará encuentros clave de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Su ubicación cerca del centro de Seattle facilita el acceso tanto desde hoteles urbanos como desde el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma.