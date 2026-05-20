El 19 de junio la selección de Estados Unidos visitará el Lumen Field de Seattle para medirse a Australia en su segundo partido del Grupo D del Mundial. Como anfitriones, vivirán un ambiente electrizante en cada encuentro; consigue tus entradas hoy mismo.
Las Barras y Estrellas llegan con ventaja psicológica: vencieron 2-1 a las australianas en un amistoso en Denver en octubre, con doblete de Haji Wright.
GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y sus precios.
¿Cuándo se juega el partido entre EE. UU. y Australia en el Mundial de 2026?
Calendario de EE. UU. en el Mundial 2026
El equipo de las Barras y Estrellas solo se ha quedado fuera de la fase eliminatoria en una de sus últimas cinco Copas del Mundo. Este es el calendario de la fase de grupos que les espera en casa este verano:
Fecha
Calendario
Lugar
Entradas
Viernes 12 de junio
Estados Unidos vs. Paraguay
Estadio SoFi (Inglewood)
Viernes 19 de junio
Estados Unidos vs. Australia
Lumen Field (Seattle)
Jueves 25 de junio
Turquía vs. Estados Unidos
SoFi Stadium (Inglewood)
Partidos de Australia en el Mundial 2026
Australia, habitual en las últimas Copas, mostró coraje al llegar a octavos en Catar 2022. ¿Cómo le irá ahora?
Fecha
Calendario
Lugar
Entradas
Sábado 13 de junio
Australia vs. Turquía
BC Place (Vancouver)
Viernes 19 de junio
Estados Unidos vs. Australia
Lumen Field (Seattle)
Jueves 25 de junio
Paraguay vs. Australia
Levi's Stadium (Santa Clara)
¿Cómo comprar entradas para el partido entre EE. UU. y Australia?
Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. Por la altísima demanda, apenas quedan entradas de las primeras fases.
A continuación, el estado actual de la venta de entradas:
- Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una buena opción para los partidos de alta demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.
¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre EE. UU. y Australia?
La FIFA ha implementado precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6730 $ para la final.
A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:
Categoría
Fase de grupos
Octavos de final - Cuartos de final
Semifinales y final
Categoría 1
250 $ - 400 $
600–1 200 $
1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2
150–280 $
400 - 800
1.000 $ - 4.210 $
Categoría 3
100 $ - 200 $
200 $ - 500 $
600–2790 $
Categoría 4
60–120 $
150–350 $
400 $ - 2.030 $
Todo lo que necesitas saber sobre el Lumen Field
El Lumen Field es un estadio multiusos de Seattle. Inaugurado en 2002, es la casa de los Seattle Seahawks de la NFL. También alberga a los Seattle Sounders de la MLS y al Seattle Reign de la NWSL.
Su capacidad habitual es de 37 722 asientos para la MLS, pero se ampliará a unos 69 000 para los seis partidos de la Copa del Mundo de 2026.
Los aficionados de los Seahawks han logrado dos récords Guinness al rugido más fuerte en un estadio al aire libre (2013 y 2014). Su techo parcial, que cubre el 70 % de las gradas, amplifica el ruido y crea la famosa ventaja del «12.º jugador».
El Lumen Field se preparó el año pasado para la Copa Mundial de la FIFA 2026 al albergar seis partidos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Esos encuentros atrajeron a más de 210 000 espectadores, con dos partidos de los Seattle Sounders superando los 50 000 asistentes (ante Atlético de Madrid y París Saint-Germain).