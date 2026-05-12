El 25 de junio se cerrará el Grupo E del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con el partido Ecuador vs. Alemania.

La Mannschaft, que ha participado en todos los Mundiales desde 1954 y ha alzado el trofeo en cuatro ocasiones (1954, 1974, 1990 y 2014), siempre despierta gran interés.

Su presencia siempre despierta gran interés y muchos aficionados esperan verlos en acción en Norteamérica.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y sus precios.

¿Cuándo se juega el Ecuador vs. Alemania en el Mundial 2026?

Calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Tras terminar segundo en la eliminatoria de la CONMEBOL, Ecuador buscará mantener su buen momento. Estos son sus partidos en Norteamérica:

Fecha Calendario Lugar Entradas Domingo 14 de junio Costa de Marfil vs. Ecuador Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas Sábado 20 de junio Ecuador vs. Curaçao Arrowhead Stadium (Kansas City) Entradas Jueves 25 de junio Ecuador vs. Alemania Estadio MetLife (East Rutherford) Entradas

Calendario de Alemania en el Mundial 2026

Tras dos eliminaciones consecutivas en la fase de grupos en 2018 y 2022, Alemania busca mejorar en el Mundial de 2026. Su calendario en el Grupo E es el siguiente:

Fecha Calendario Lugar Entradas Domingo 14 de junio Alemania vs. Curazao Estadio NRG (Houston) Entradas Sábado 20 de junio Alemania vs. Costa de Marfil BMO Field (Toronto) Entradas Jueves 25 de junio Ecuador vs Alemania Estadio MetLife (East Rutherford) Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Ecuador vs Alemania?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. La altísima demanda ha dejado muy pocas entradas disponibles en estas primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Son una opción para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para Ecuador-Alemania?

La FIFA ha implementado precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para algunos niveles de aficionados en la fase de grupos hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600–2790 $ Categoría 4 60–120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el MetLife Stadium

El MetLife Stadium es un recinto multifuncional ubicado en el Meadowlands Sports Complex, en East Rutherford, Nueva Jersey, a unos 8 km al oeste de Nueva York.

Inaugurado en 2010, reemplazó al Giants Stadium y alberga a los equipos de la NFL New York Giants y New York Jets.

El recinto cuenta con amplia experiencia en fútbol americano y fútbol, pues ha acogido la Copa Oro de la CONCACAF (2011 y 2015) y la Copa América (2024).

Además, acogió la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2023, con Chelsea frente a París Saint-Germain ante 81 118 aficionados, como preparación para la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

¿Qué se puede esperar del Ecuador-Alemania?

ECU Últimos partidos GER 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Ecuador 2 - 4 Germany

Ecuador 0 - 3 Germany 2 Goles marcados 7 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2







