Cómo comprar entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Suecia y Polonia: fecha (31 de marzo), precios e información

Suecia y Polonia están ahora a solo una victoria de clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las dos potencias europeas se enfrentarán el 31 de marzo en el Strawberry Arena de Estocolmo. Se trata de un encuentro decisivo y de gran importancia, en el que solo el ganador avanzará al escenario mundial este verano.

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¿Cuándo es el partido de clasificación para la Copa del Mundo entre Suecia y Polonia?

Las últimas plazas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se decidirán este martes. Tras sus exitosas actuaciones en las semifinales, Suecia recibe a Polonia en un partido decisivo en el corazón de Estocolmo.

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Martes, 31 de marzo Suecia vs Polonia (20:45) Strawberry Arena (Estocolmo, SWE) Entradas

Suecia se clasificó para la final tras una reñida victoria sobre Ucrania, mientras que Polonia se clasificó con una contundente victoria contra Albania. El ganador de este enfrentamiento se asegurará su plaza en Norteamérica para la fase final del Mundial.

¿Cuál es el calendario de la repesca de clasificación de la UEFA para el Mundial?

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Martes, 31 de marzo Final del Grupo B: Suecia vs Polonia (20:45) Strawberry Arena (Estocolmo) Entradas Martes, 31 de marzo Final del Grupo A: Bosnia contra Italia (20:45 h) Estadio Bilino Polje (Zenica) Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Suecia y Polonia

La demanda de entradas para el Strawberry Arena, con capacidad para 50 000 espectadores, está alcanzando su punto álgido. Con una plaza para el Mundial en juego, este es uno de los partidos más esperados de la historia del fútbol sueco.

Mientras que los aficionados locales pueden consultar el portal de la Federación Sueca de Fútbol (SvFF), los seguidores internacionales y aquellos que busquen asientos garantizados deberían recurrir a opciones secundarias como StubHub.

Asegúrate de leer atentamente los términos y condiciones cuando compres a través de una página web de reventa.

Clasificatorio para el Mundial: Suecia contra Polonia. ¿Cuánto costarán las entradas?

Se espera que las entradas estándar para la final cuesten a partir de unos 80 dólares, aunque los precios en las plataformas secundarias variarán en función de la importancia del partido y la ubicación de los asientos.

Para un partido de esta envergadura, las localidades de la banda de la Categoría 1 suelen tener un precio superior.

Categoría 1: Las mejores vistas de la banda en las gradas inferiores.

Categoría 2: Asientos en las esquinas y en las gradas intermedias.

Categoría 3: Situados detrás de las porterías en las gradas superiores e inferiores.

¿Qué se puede esperar del Suecia vs Polonia?

Suecia llega al partido decisivo con un gran impulso ofensivo, liderada por los prolíficos Viktor Gyökeres y Alexander Isak.

El equipo local intentará aprovechar la energía del Strawberry Arena para arrollar a Polonia desde el principio. Sin embargo, debe tener cuidado con la experiencia de los veteranos polacos.

Polonia, con Robert Lewandowski y el motor creativo Piotr Zieliński como pilares, es experta en manejar la presión de los partidos de repesca.

Buscarán mantenerse compactos y golpear al contraataque. Se trata de un choque de estilos que probablemente se decidirá por un único momento de brillantez individual.