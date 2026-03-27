Cómo comprar entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Bosnia y Herzegovina e Italia: fecha (31 de marzo), precios e información

Bosnia y Herzegovina e Italia están ahora a solo 90 minutos de clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las dos selecciones se enfrentarán el 31 de marzo en el Bilino Polje de Zenica, y tú podrías estar allí para presenciar uno de los partidos más tensos de la fase de clasificación europea.

Deja que GOAL te proporcione toda la información esencial sobre las entradas que necesitas para la próxima final de la Ruta A de la fase de clasificación de la UEFA para la Copa del Mundo, incluyendo cuánto costarán y cómo puedes adquirirlas.

¿Cuándo es el partido de clasificación para el Mundial entre Bosnia e Italia?

Las cuatro últimas plazas de la UEFA para el Mundial de 2026 se decidirán el martes por la noche. Tras una dramática ronda de semifinales, Bosnia y Herzegovina recibe a la cuatro veces campeona del mundo en un enfrentamiento en el que el ganador se lo lleva todo.

Bosnia se ganó su plaza en la final con una angustiosa victoria en la tanda de penaltis contra Gales, mientras que Italia se aseguró una victoria por 2-0 sobre Irlanda del Norte. El ganador de este partido se hará con su billete a Norteamérica este verano.

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Martes, 31 de marzo Bosnia vs Italia (20:45) Estadio Bilino Polje (Zenica, Bosnia y Herzegovina) Entradas

¿Cuál es el calendario de la repesca de clasificación para la Copa del Mundo de la UEFA?

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Martes, 31 de marzo Final de la Ronda A: Bosnia vs Italia (20:45 h) Estadio Bilino Polje (Zenica) Entradas Martes, 31 de marzo Final del Grupo B: Suecia contra Polonia (20:45 h) Friends Arena (Estocolmo) Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Bosnia e Italia

Las entradas para la final del Grupo A en Zenica tienen una demanda altísima, ya que Italia busca evitar quedarse fuera de su tercer Mundial consecutivo.

Mientras que los aficionados locales pueden consultar el portal de la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina, los aficionados internacionales y quienes busquen una entrada garantizada deberían recurrir a plataformas de reventa como StubHub.

Asegúrate de revisar bien los términos y condiciones si compras a través de una página web de reventa.

Eliminatoria de clasificación para el Mundial entre Bosnia e Italia: ¿cuánto costarán las entradas?

Se espera que los precios para la final de la repesca empiecen en aproximadamente 75 dólares, aunque los precios en los mercados de reventa fluctuarán en función de la importancia del partido.

Para un partido de esta magnitud, se espera que las entradas de categoría 1 en la banda alcancen un precio elevado.

Categoría 1: Vistas privilegiadas desde la banda.

Categoría 2: Asientos en las esquinas y en la zona intermedia.

Categoría 3: Detrás de las porterías.

¿Qué se puede esperar del Bosnia vs Italia?

Italia viaja a Zenica bajo una enorme presión.

Tras los goles de Sandro Tonali y Moise Kean que dieron la victoria ante Irlanda del Norte, los Azzurri están ahora a un paso de exorcizar los demonios de los fracasos en las anteriores fase de clasificación.

El seleccionador Gennaro Gattuso confiará en su núcleo de jugadores experimentados para capear el ambiente hostil del Bilino Polje.

Bosnia y Herzegovina, la selección anfitriona, está en racha tras su heroica remontada contra Gales.

El veterano delantero Edin Dzeko demostró que sigue teniendo el toque de oro con su gol del empate en los últimos minutos, y los aficionados bosnios esperan otra noche mágica que envíe a su selección a su segunda fase final de un Mundial.