Cómo comprar entradas para el partido de clasificación para el Mundial de 2026 entre Nueva Caledonia y Jamaica: pronósticos, precios de las entradas e información

Nueva Caledonia y Jamaica están a solo dos victorias de clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambos equipos se enfrentarán el 26 de marzo en una de las sedes de la Copa Mundial de este verano, el Estadio Akron de Zapopan (México), y tú podrías estar allí si reservas hoy mismo tu entrada para el estadio.

Deja que GOAL te proporcione toda la información esencial sobre las entradas que necesitas para la próxima semifinal de la repesca de clasificación interconfederativa para el Mundial, incluyendo cuánto costarán y cómo puedes adquirirlas.

¿Cuándo es el partido de clasificación para la Copa del Mundo entre Nueva Caledonia y Jamaica?

Aún quedan seis plazas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, y dos de ellas las ocuparán los equipos que salgan victoriosos en las eliminatorias interconfederativas de este mes de marzo.

El ganador del partido entre Nueva Caledonia y Jamaica permanecerá en Zapopan, donde se enfrentará a la República Democrática del Congo el 31 de marzo. La victoria en ese partido le dará una invitación a la fiesta mundial del fútbol.

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Jueves, 26 de marzo Nueva Caledonia vs Jamaica (20:00) Estadio Akron (Zapopan, México) Entradas

¿Cuál es el calendario de la repesca de clasificación para el Mundial?

Los ganadores de las finales de las distintas vías de clasificación ocuparán las seis plazas restantes para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de este verano.

Repescas interconfederativas de clasificación para la Copa del Mundo

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Jueves, 26 de marzo Categoría 1, Semifinal: Nueva Caledonia vs Jamaica (20:00) Estadio Akron (Zapopan) Entradas Jueves, 26 de marzo Semifinal del Grupo 2: Bolivia vs. Surinam (17:00 h) Estadio BBVA (Guadalupe) Entradas Martes, 31 de marzo Final de la Ronda 1: República Democrática del Congo vs. Por confirmar (15:00 h) Estadio Akron (Zapopan) Entradas Martes, 31 de marzo Final de la Ruta 2: Irak vs. Por confirmar (21:00 h) Estadio BBVA (Guadalupe) Entradas

Repesca de clasificación para la Copa del Mundo de la UEFA

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Jueves, 26 de marzo Semifinal del Grupo A: Gales vs Bosnia y Herzegovina (19:45) Cardiff City Stadium (Cardiff) Entradas Jueves, 26 de marzo Semifinal del Grupo A: Italia vs Irlanda del Norte (20:45 h) Estadio Atleti Azzurri d'Italia (Bérgamo) Entradas Jueves, 26 de marzo Semifinal del Grupo B: Ucrania vs Suecia (20:45 h) Estadio Ciutat de Valencia (Valencia) Entradas Jueves, 26 de marzo Semifinal del Grupo B: Polonia vs Albania (20:45 h) Estadio Nacional (Varsovia) Entradas Jueves, 26 de marzo Semifinal del Grupo C: Turquía vs Rumanía (18:00 h) Estadio del Beşiktaş (Estambul) Entradas Jueves, 26 de marzo Semifinal del Grupo C: Eslovaquia vs Kosovo (20:45 h) Tehelne pole (Bratislava) Entradas Jueves, 26 de marzo Semifinal del Grupo D: Dinamarca vs. Macedonia del Norte (20:45 h) Estadio Parken (Copenhague) Entradas Jueves, 26 de marzo Semifinal del Grupo D: República Checa vs República de Irlanda (20:45 h) Fortuna Arena (Praga) Entradas Martes, 31 de marzo Final de la Ruta A: Gales/Bosnia y Herzegovina vs Italia/Irlanda del Norte (20:45 h) Por confirmar Entradas Martes, 31 de marzo Final del camino B: Ucrania/Suecia contra Polonia/Albania (20:45 h) Por confirmar Entradas Martes, 31 de marzo Final del Grupo C: Turquía/Rumanía vs Eslovaquia/Kosovo (20:45 h) Por confirmar Entradas Martes, 31 de marzo Final del Grupo D: Dinamarca/Macedonia del Norte vs República Checa vs República de Irlanda (20:45 h) Por confirmar Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Nueva Caledonia y Jamaica

Las entradas para el partido entre Nueva Caledonia y Jamaica saldrán a la venta en la página web de la FIFA el 26 de febrero.

Para comprar entradas oficiales, debes visitar el portal de venta de entradas de la FIFA y registrarte para crear una cuenta. A continuación, puedes iniciar sesión en tu cuenta de la FIFA y consultar la disponibilidad de entradas.

Aunque el portal de la FIFA es la forma más segura para que los aficionados compren entradas para el partido, quienes deseen asistir a la eliminatoria entre Nueva Caledonia y Jamaica pueden considerar sitios de reventa secundarios como Ticombo, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguir entradas.

Clasificatorio para el Mundial Nueva Caledonia-Jamaica: ¿cuánto costarán las entradas?

Se espera que la estructura de precios de las entradas para el partido entre Nueva Caledonia y Jamaica sea similar a la que se ha aplicado para los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA este verano.

En ese sentido, las entradas para el partido se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, situadas en la grada inferior.

Categoría 2: abarca tanto la grada superior como la inferior, fuera de las zonas de la Categoría 1.

Categoría 3: Principalmente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Categoría 4: La más asequible, situada en la grada superior fuera de las demás categorías.

Es probable que las entradas estén disponibles a partir de 60 dólares, que fue el precio de salida de muchos de los partidos de la fase de grupos del Mundial cuando salieron a la venta por primera vez el año pasado.

No olvides consultar la página web de la FIFA para obtener más información, así como sitios web de reventa como Ticombo para ver la disponibilidad actual de entradas.

¿Qué se puede esperar del partido Nueva Caledonia vs Jamaica?

Los aficionados jamaicanos han estado esperando pacientemente a que su selección volviera a los escenarios del fútbol mundial. Han pasado 18 años desde que los Reggae Boyz hicieran su primera y única aparición en un Mundial.

En el Mundial de 1998, Jamaica sufrió duras derrotas ante Croacia y Argentina, pero se despidió de la competición con buen sabor de boca tras una victoria por 2-0 contra Japón en su último partido de la fase de grupos. Tras quedarse a un solo punto de la clasificación automática para el Mundial de este año, ahora tienen una segunda oportunidad de sumarse a la fiesta del verano.

El rival de Jamaica en México, Nueva Caledonia, aspira a alcanzar nuevas cotas y clasificarse para el Mundial por primera vez en su historia. Los isleños del Pacífico Sur, con una población de poco más de 250 000 habitantes, se han beneficiado de que la OFC (Confederación de Fútbol de Oceanía) haya obtenido una plaza automática para la fase final del Mundial en esta ocasión.

Puede que Nueva Zelanda se haya hecho con el primer puesto de la región, pero eso significa que Nueva Caledonia también tiene la oportunidad de acompañarla en Norteamérica este verano a través de la repesca. Les Cagous, que ocupan el puesto 149 en la clasificación mundial de la FIFA, son el equipo con peor clasificación que queda en la competición.

Además de la semifinal de la repesca interconfederativa (Nueva Caledonia contra Jamaica) y la posterior final de la repesca, el Estadio Akron de Zapopan también acogerá los siguientes cuatro partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 este verano:

11 de junio: Corea del Sur contra el ganador de la ruta D de la UEFA (20:00 h)

18 de junio: México contra Corea del Sur (19:00 h)

23 de junio: Colombia contra el ganador de la Ruta 1 de la Interconfederación (20:00 h)

26 de junio: Uruguay contra España (18:00 h)

Así pues, los ganadores del partido entre Nueva Caledonia y Jamaica podrían volver al Estadio Akron el 23 de junio si su campaña en la repesca termina con buen pie.

¿Cuál es el formato de las eliminatorias interconfederativas de clasificación para el Mundial?

Cada confederación (excepto la UEFA, que tiene su propio sistema de repescas) recibió una plaza para las repescas de clasificación para el Mundial. Esas confederaciones son la CONCACAF, la AFC, la CAF, la CONMEBOL y la OFC. La CONCACAF recibió una plaza adicional, ya que sus países son los anfitriones del Mundial.

El torneo de repesca se celebrará en México y contará con seis equipos, divididos en dos grupos de tres, y los ganadores de ambos grupos se clasificarán para el Mundial. Los equipos fueron asignados a los grupos en función de la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA. En cada grupo, dos equipos no cabezas de serie se enfrentarán en una semifinal, y el ganador pasará a la final de la repesca contra un equipo cabeza de serie.

Las eliminatorias se disputarán a un solo partido. Si el marcador está empatado al final del tiempo reglamentario, se jugará la prórroga. Si el empate persiste, se recurrirá a la tanda de penaltis para determinar el ganador.