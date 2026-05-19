Cómo comprar entradas para el partido Corea del Sur vs. República Checa: precios de boletos para el Mundial, información sobre el Estadio Akron y más

Corea del Sur debutará en el Grupo A del Mundial 2026 ante la República Checa el 11 de junio en Zapopan, México.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega el partido entre Corea del Sur y la República Checa en el Mundial de 2026?

Consulta el calendario completo de Corea del Sur en el Grupo A del Mundial 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 11 de junio Corea del Sur vs Chequia Estadio Akron, Zapopan Entradas 18 de junio México vs. Corea del Sur Estadio Akron, Zapopan Entradas 24 de junio Sudáfrica vs. Corea del Sur Estadio BBVA, Monterrey Entradas

Partidos de la fase de grupos de la República Checa en el Mundial de 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 11 de junio Corea del Sur vs. República Checa Estadio Akron, Zapopan Entradas 18 de junio República Checa vs. Sudáfrica Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas 24 de junio República Checa vs. México Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Corea del Sur vs. República Checa?

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial (incluida la preventa Visa y los primeros sorteos aleatorios).

Debido a una demanda sin precedentes, la disponibilidad de entradas en las primeras fases es ahora muy limitada.

A continuación, el estado de la venta de entradas:

Venta de última hora: en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, especialmente para los partidos eliminatorios de mayor demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Corea del Sur y la República Checa?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro entre Corea del Sur y la República Checa en Zapopan, los precios son ahora mismo el mayor atractivo para los aficionados con presupuesto limitado. Al ser el último partido de la fase de grupos para la anfitriona, se espera una de las demandas más altas de la primera ronda.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 400 $ - 750 $

Categoría 2 (Nivel medio): 800 $ - 1300 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.500 $ - 3.500 $

Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Los precios pueden variar según la demanda. Zapopan es un destino internacional clave y sede del equipo anfitrión, por lo que la demanda local se prevé muy alta.

Por ello, se recomienda adquirir cuanto antes las localidades de Categoría 3, la opción más económica para presenciar este partido de alto nivel.

Historial de enfrentamientos entre Corea del Sur y la República Checa

KOR Últimos partidos CZE 1 Victoria 0 Empates 1 Victoria Czechia 1 - 2 South Korea

Czechia 5 - 0 South Korea 2 Goles marcados 6 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Akron

El recinto de Zapopan, conocido como Estadio Akron (Estadio de Guadalajara para el torneo), es una joya de la arquitectura mexicana y casa del C.D. Guadalajara.

Ubicado en la zona metropolitana de Guadalajara, su diseño en forma de volcán, con un exterior verde inclinado, lo integra al paisaje.

Para el Mundial de 2026, el estadio tendrá unas 48 000 localidades.