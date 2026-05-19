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Cómo comprar entradas para el partido Argelia-Austria: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el GEHA Field at Arrowhead y mucho más

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R. Mahrez
D. Alaba

Aquí te explicamos exactamente cómo conseguir entradas para el partido entre Argelia y Austria.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 traerá un verano inolvidable a Estados Unidos, Canadá y México. En la fase de grupos, Argelia y Austria se enfrentarán en el GEHA Field del Arrowhead Stadium de Kansas City.

Argelia quiere brillar en su regreso, mientras Austria busca confirmar su crecimiento, por lo que la demanda de entradas será muy alta.

GOAL te ofrece toda la información para comprar entradas: precios, paquetes de hospitalidad, detalles del estadio y las mejores plataformas para garantizar tu asiento antes de que se agoten.

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¿Cuándo es el partido entre Argelia y Austria?

Fecha y horaCalendarioLugarEntradas
27 de junio de 2026 – 19:00Argelia vs. AustriaGEHA Field en el Arrowhead Stadium, Kansas CityEntradas

Partidos de Argelia en el Mundial 2026

FechaPartidoLugar y ciudadEntradas
16 de junio de 2026Argentina vs. ArgeliaArrowhead Stadium, Kansas City, MO, EE. UU. Entradas
22 de junio de 2026Jordania vs. ArgeliaLevi's Stadium, Santa Clara (Área de la Bahía de San Francisco), EE. UU. Entradas
27 de junio de 2026Argelia vs. AustriaEstadio Arrowhead, Kansas City, MO, EE. UU. Entradas

Partidos de Austria en el Mundial 2026 

FechaPartidoLugar y ciudadEntradas
16 de junio de 2026Austria vs JordaniaLevi's Stadium, Santa Clara (San Francisco), EE. UU. Entradas
22 de junio de 2026Argentina vs. AustriaEstadio AT&T, Arlington (Dallas), EE. UU. Entradas
27 de junio de 2026Argelia vs. AustriaEstadio Arrowhead, Kansas City, MO, EE. UU. Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Argelia y Austria?

Hay varias formas de conseguir entradas para el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argelia y Austria.

  • Venta oficial de la FIFA: la FIFA sigue vendiendo entradas por orden de llegada en cada fase.
  • Plataforma de reventa de la FIFA: los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas a quienes ya no puedan asistir.
  • Plataformas de reventa: sitios como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados.
  • Paquetes de hospitalidad: asientos VIP, salones privados, catering exclusivo y acceso prioritario al estadio.

Todas las entradas se entregarán de forma digital a través de la aplicación de venta de entradas de la FIFA. Asegúrate de que tus datos coincidan en todas las plataformas para facilitar transferencias y accesos.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Argelia-Austria?

Los precios dependen del estadio, la categoría de asiento y la demanda del encuentro.

Las entradas básicas para la fase de grupos costarán desde unos 60 dólares en las categorías más bajas de la FIFA, mientras que los asientos premium y de hospitalidad pueden superar los 1000 dólares en los partidos más destacados.

Para el encuentro Argelia-Austria, la reventa ronda hoy los 180-350 dólares para la zona superior, con subidas cercanas al partido.

CategoríaFase de gruposOctavos de final - Cuartos de finalSemifinales y final
Categoría 1250 $ - 400 $600–1 200 $1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2150–280 $400 - 8001.000 $ - 4.210 $
Categoría 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600 $ - 2.790 $
Categoría 460–120 $150 $ - 350 $400–2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el GEHA Field del Arrowhead Stadium

El partido entre Argelia y Austria se jugará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, uno de los estadios más ruidosos e icónicos de Norteamérica.

Casa de los Kansas City Chiefs de la NFL, es famoso por su ambiente electrizante y sus grandes multitudes. Se espera que sea uno de los escenarios destacados de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con capacidad para más de 70 000 espectadores, se espera que acoja varios encuentros clave del torneo.

Los aficionados que asistan al partido entre Argelia y Austria pueden esperar:

  • Sistemas digitales modernos de venta de entradas y acceso al estadio
  • Grandes pantallas de vídeo de alta definición y vistas privilegiadas
  • Amplias zonas de restauración y servicios
  • Servicios de transporte compartido y lanzaderas los días de partido
  • Fácil acceso desde el centro de Kansas City y el Aeropuerto Internacional de Kansas City.
  • Un ambiente animado de aficionados en todo el recinto del estadio.

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