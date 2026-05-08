La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete un verano de fútbol espectacular, y uno de los duelos más destacados de la fase de grupos enfrentará a Arabia Saudí y Uruguay en Miami.

Ambas selecciones quieren empezar con buen pie, así que se espera que aficionados de todo el mundo acudan en masa a Florida para presenciar uno de los duelos más atractivos del Grupo H.

La demanda de entradas para la Copa del Mundo ya se ha disparado, sobre todo para los partidos de las grandes potencias y en los estadios más emblemáticos.

GOAL te ofrece toda la información para comprar entradas: precios, hospitalidad, detalles del estadio y dónde asegurar tu sitio antes de que se agoten.

¿Cuándo es el partido entre Arabia Saudí y Uruguay?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 – 20:00 Arabia Saudí vs. Uruguay Hard Rock Stadium, Miami Entradas

Partidos de Arabia Saudí en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Arabia Saudí vs. Uruguay Hard Rock Stadium, Miami Entradas 21 de junio de 2026 España vs. Arabia Saudí Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas 26 de junio de 2026 Arabia Saudí vs. Cabo Verde Estadio de Houston, Houston Entradas

Partidos de Uruguay en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Arabia Saudí vs. Uruguay Hard Rock Stadium, Miami Entradas 21 de junio de 2026 Uruguay vs. Cabo Verde Philadelphia Stadium, Filadelfia Entradas 26 de junio de 2026 Uruguay vs. España Estadio de Guadalajara, Guadalajara Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Arabia Saudí y Uruguay?

Los aficionados pueden conseguir entradas de varias formas.

Venta oficial de la FIFA: La FIFA sigue vendiendo entradas seleccionadas en la fase final, por orden de llegada.

La FIFA sigue vendiendo entradas seleccionadas en la fase final, por orden de llegada. Plataforma de reventa de la FIFA: los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas directamente a otros aficionados a través del mercado oficial de la FIFA.

los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas directamente a otros aficionados a través del mercado oficial de la FIFA. Plataformas de reventa: sitios como StubHub permiten conseguir entradas para partidos agotados.

sitios como StubHub permiten conseguir entradas para partidos agotados. Paquetes de hospitalidad: dan acceso garantizado y experiencias de lujo el día del partido.

Todas las entradas se emitirán digitalmente a través de la app oficial de la FIFA. Usa siempre la misma dirección de correo y datos de cuenta en todas las plataformas para facilitar las transferencias.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Arabia Saudí y Uruguay?

La FIFA aplicará precios variables para el torneo de 2026. Los boletos para la fase de grupos costarán desde 60dólares, mientras que para la final podrán llegar a 6.730 dólares.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y Final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el Hard Rock Stadium

El partido Arabia Saudí-Uruguay se jugará en este recinto de Miami Gardens, Florida, uno de los estadios más emblemáticos de Estados Unidos.

El estadio, hogar de los Miami Dolphins de la NFL, acoge grandes eventos deportivos, conciertos y actividades de la Fórmula 1. Tras recientes reformas, es uno de los recintos más modernos seleccionados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para la Copa del Mundo se espera que acoja a más de 65 000 aficionados, garantizando un ambiente vibrante para el partido inaugural entre Arabia Saudí y Uruguay.

Los asistentes disfrutarán de: