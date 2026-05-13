Cómo comprar entradas para el partido Alemania-Curazao: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el NRG Stadium y mucho más

Alemania viaja al sur para enfrentar a Curazao en un partido del Grupo E que marcará la historia de ambos en el Mundial 2026.

La cuatro veces campeona Alemania, con una generación de estrellas, busca reafirmar su dominio en Texas. Curazao, debutante, representa la ambición del Caribe en Houston.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega el Alemania vs. Curazao en la Copa del Mundo de 2026?

Consulta el calendario de Alemania en el Mundial 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 14 de junio de 2026 Alemania vs. Curazao Estadio NRG, Houston Entradas 20 de junio de 2026 Alemania vs. Costa de Marfil BMO Field, Toronto Entradas 25 de junio de 2026 Ecuador vs. Alemania Estadio MetLife, East Rutherford Entradas

Calendario de la Copa del Mundo de Curazao 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 14 de junio de 2026 Alemania vs. Curazao Estadio NRG, Houston Entradas 21 de junio de 2025 Ecuador vs. Curaçao Estadio Arrowhead, Kansas City Entradas 25 de junio de 2026 Curazao vs. Costa de Marfil Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido Alemania vs. Curazao?

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales del Mundial (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las fases iniciales.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, especialmente para partidos de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Alemania-Curazao?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el Alemania-Curaçao en Houston, los precios resultan atractivos para quienes tienen presupuesto limitado. Se espera mucha demanda para este encuentro del domingo por la noche en el NRG Stadium, aunque los duelos de fase de grupos entre selecciones neutrales siguen siendo más asequibles que los de las anfitrionas.

En el mercado oficial, los boletos más económicos oscilan entre 120 y 200 dólares en las gradas superiores. En el mercado secundario, los precios han bajado y parten de 450 a 650 dólares para asientos de categoría básica.

Resumen:

Categoría 3 (gama alta): 120 $ – 450 $

Categoría 2 (nivel medio): 500–950 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1000 $ – 2500 $

Hospitalidad/VIP: 3.300 $ o más

Los precios pueden variar según la demanda. Houston es un destino internacional y este partido marca el debut de Curaçao ante una potencia del fútbol, lo que genera gran interés local y de visitantes. Por eso, se recomienda adquirir cuanto antes las entradas de Categoría 3, la opción más económica para ver el encuentro en el NRG Stadium.

Todo lo que necesitas saber sobre el NRG Stadium

El recinto de Houston, designado oficialmente como Houston Stadium (conocido comercialmente como NRG Stadium) para el torneo, es un referente de la arquitectura deportiva moderna y parte fundamental de la historia deportiva local.

Ubicado en NRG Park, fue el primer estadio de fútbol profesional con techo retráctil, lo que permite pasar de un ambiente al aire libre a uno climatizado.

Sus paneles se abren o cierran en siete minutos y sus dos pantallas de alta definición ofrecen una vista inmejorable a todos los asistentes.

Para el Mundial de 2026, el estadio tendrá unas 72 000 localidades. A pesar de su tamaño, su diseño arquitectónico busca versatilidad y buena visibilidad para crear un ambiente animado en los partidos programados.

Para cumplir con los estándares internacionales, el recinto cuenta con un campo de césped híbrido de primera categoría, lo que garantiza una superficie de juego de élite para un calendario que incluye cinco partidos de la fase de grupos y dos eliminatorias de alto nivel.



