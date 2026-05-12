Cómo comprar entradas para el partido Alemania-Costa de Marfil: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el BMO Field y mucho más

Tras los primeros partidos del Grupo E en Estados Unidos, Alemania y Costa de Marfil, la Copa del Mundo 2026 se muda a Canadá para un duelo clave.

Tras quedar eliminada en la fase de grupos en 2018 y 2022, Alemania no puede permitirse otro tropiezo.

Aunque Costa de Marfil cayó en la primera ronda en sus tres últimos Mundiales (2006, 2010 y 2014), no será un rival fácil, gracias a jugadores como Amad Diallo, Franck Kessie y Sébastien Haller.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y sus precios.

¿Cuándo se juega el Alemania-Costa de Marfil en el Mundial de 2026?

Calendario de Alemania en el Mundial 2026

En 1994, cuando el Mundial se celebró por última vez en Norteamérica, los alemanes ganaron dos partidos y empataron uno en la fase de grupos. ¿Qué le deparará a Die Mannschaft esta vez?

Fecha Calendario Lugar Entradas Domingo 14 de junio Alemania vs. Curazao Estadio NRG (Houston) Entradas Sábado 20 de junio Alemania vs. Costa de Marfil BMO Field (Toronto) Entradas Jueves 25 de junio Ecuador vs. Alemania Estadio MetLife (East Rutherford) Entradas

Partidos de Costa de Marfil en el Mundial 2026:

Costa de Marfil regresa al máximo escenario futbolístico por primera vez desde 2014. Estos son los partidos del Grupo E que le esperan:

Fecha Calendario Lugar Entradas Domingo 14 de junio Costa de Marfil vs. Ecuador Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas Sábado 20 de junio Alemania vs. Costa de Marfil BMO Field (Toronto) Entradas Jueves 25 de junio Curazao vs. Costa de Marfil Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido Alemania vs. Costa de Marfil?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. Por la altísima demanda, apenas quedan entradas de las primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Son una opción para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Alemania-Costa de Marfil?

La FIFA ha implementado precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el BMO Field

El BMO Field es un estadio al aire libre en Exhibition Place, Toronto, Ontario. Inaugurado en 2007, alberga los partidos del Toronto FC de la MLS y de la selección canadiense de fútbol.

Entre 2014 y 2016 se reformó para permitir el fútbol canadiense, lo que llevó a los Toronto Argonauts a jugar allí desde la temporada 2016 de la CFL.

Es uno de los dos estadios canadienses, junto con el BC Place de Vancouver, que albergará partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para cumplir con las normas de la FIFA, se añadirán 17 756 asientos temporales, elevando la capacidad a 45 736 espectadores para el torneo de este verano.

La mayor asistencia en la historia del estadio se registró este mayo, cuando el Toronto FC recibió a Lionel Messi y al Inter Miami ante 44 828 espectadores.

Qué esperar del partido entre Alemania y Costa de Marfil.