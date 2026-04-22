Cómo comprar entradas para el partido Al-Shabab - Al-Nassr de 2026: fechas de la Liga Profesional Saudí, precios de las entradas y más

La Liga Profesional Saudí sigue cautivando al fútbol mundial, y una de las rivalidades más históricas de Riad volverá a acaparar la atención.

En mayo de 2026, durante el clímax de la temporada 2025-26, el encuentro podría definir la clasificación continental y el título.

La demanda de entradas es altísima, pero GOAL tiene la información más reciente sobre disponibilidad y precios.

¿Cuándo es el Al-Shabab vs Al-Nassr?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 7 de mayo de 2026, 21:00 Al-Shabab vs. Al-Nassr Estadio del Club Al-Shabab (SHG Arena), Riad. Entradas

¿Cómo comprar entradas para Al-Shabab vs Al-Nassr?

El mercado oficial de la Liga Profesional Saudí es la plataforma Webook, que vende entradas para la mayoría de los clubes de primera división.

En derbis de Riad de gran repercusión mediática como este, las entradas suelen agotarse a los pocos minutos de salir a la venta para el público general.

Si se agotan, revisa mercados secundarios como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Shabab vs Al-Nassr?

Los precios de la Liga Profesional Saudí son asequibles frente a las grandes ligas europeas, aunque los duelos de los «Seis Grandes» son más caros.

Para el duelo Al-Shabab vs Al-Nassr, el coste depende de la cercanía al campo y del confort de la localidad.

Entradas estándar ( gradas superiores o detrás de porterías) : 60–150 SAR . Mejor opción calidad-precio para ahorrar sin perder ambiente.

gradas superiores o detrás de porterías) . Mejor opción calidad-precio para ahorrar sin perder ambiente. Categoría 1 y Premium: a pie de campo, de 250 a 600 SAR , con mejor visión de la táctica y de las estrellas.

a pie de campo, de , con mejor visión de la táctica y de las estrellas. Hospitalidad y VIP: Para una experiencia más exclusiva, los paquetes VIP cuestan entre 1.500 y más de 5.000 SAR e incluyen catering gourmet, acceso a salas VIP y los asientos más cómodos.

Recuerda que en reventa (StubHub), los precios varían según la demanda.

Si Al-Nassr está a punto de ganar el título o Al-Shabab necesita triunfar para clasificar a la Liga de Campeones de Asia, los precios subirán conforme se acerque la fecha.

Todo lo que necesitas saber sobre el estadio del Al-Shabab

El encuentro se jugará en el estadio Al-Shabab Club, conocido como SHG Arena tras sus recientes reformas. A diferencia del inmenso Estadio Internacional Rey Fahd, este recinto ofrece un ambiente íntimo y hostil para los visitantes. Su diseño moderno cumple con los estándares internacionales y garantiza buena visibilidad desde casi cualquier butaca.

Capacidad y ambiente: con un aforo de unos 15 000 espectadores, el estadio acerca a los aficionados a la acción. Su diseño compacto amplifica los cánticos de la hinchada del Al-Shabab y del grupo visitante del Al-Nassr hasta crear un muro de sonido casi ensordecedor. Muchos lo consideran uno de los mejores recintos de Riad dedicados exclusivamente al fútbol.

Ubicación y acceso: situado en el distrito de Al-Sahafa, al norte de Riad, se llega fácilmente por las principales vías de la ciudad. Si estás en Riad, usa apps de transporte como Uber o Careem, pues el estacionamiento se satura. Quienes lleguen en avión encontrarán el estadio a corta distancia del Aeropuerto Internacional Rey Khalid.

Instalaciones: dispone de puestos de comida y bebida con opciones locales e internacionales, así como salas de oración. Llega entre 60 y 90 minutos antes para pasar los controles de seguridad y sentarte con comodidad, pues los alrededores se abarrotan justo antes del pitido inicial.