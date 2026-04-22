La Liga Profesional Saudí sigue fascinando al mundo. El próximo duelo entre Al-Nassr y Al-Qadsiah será uno de los momentos clave de la temporada 2026.

El Al-Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo y con una plantilla de estrellas internacionales, atrae a aficionados de toda la región MENA.

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¿Cuándo es Al Qadsiah vs Al Nassr?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 2 de mayo de 2026, 21:00 AST Al Qadsiah vs. Al Nassr Estadio Príncipe Saud bin Jalawi, Dammam Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Al Qadsiah vs Al Nassr?

La opción principal y más fiable es Webook.com, socio oficial de venta de entradas de la Liga Profesional Saudí.

También puedes comprarlas en la sección «Fixtures/Tickets» de la web oficial de la SPL.

Si allí se agotan, recurre a mercados secundarios como StubHub, donde los precios parten de 68 SAR y varían según la ubicación y la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para Al Qadsiah vs Al Nassr?

Los precios varían según la zona del estadio y la importancia del rival, pero se esperan tarifas accesibles para llenar el recinto.

Asientos estándar ( detrás de la portería o en grada superior) : de 70 a 100 SAR .

detrás de la portería o en grada superior) de a . Categoría 1/Premium: asientos de gama media con vista lateral, de 250 a 450 SAR .

asientos de gama media con vista lateral, de a . Hospitalidad y VIP: palcos y salas con servicios exclusivos desde 1.500 hasta más de 5.000 SAR, según el catering y el acceso ofrecido.

En el mercado secundario, las entradas más baratas rondan los 18 $ (≈68 SAR), un precio asequible para familias y aficionados. Recuerda que estos precios pueden variar según la demanda.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Príncipe Saud bin Jalawi.

El estadio Príncipe Saud bin Jalawi, en Al-Khobar/Dammam, es clave para el fútbol de la Provincia Oriental. Aunque el Al-Nassr juega de local en el Parque Al-Awwal de Riad, este partido lo lleva a una de las regiones más apasionadas del Reino.

Con capacidad para 15 000–20 000 espectadores, ofrece un ambiente íntimo y vibrante.

Cuenta con instalaciones modernas, zonas para aficionados y puestos de comida y bebida adaptados a la región. Es fácil llegar en coche o transporte público desde el área metropolitana de Dammam.

Se recomienda llegar 90 minutos antes para pasar los controles de seguridad y encontrar asiento, pues la presencia de estrellas como Cristiano Ronaldo llenará los alrededores.