Cómo comprar entradas para el partido Al-Nassr - Damac de 2026: fechas de la Liga Profesional Saudí, precios de las entradas y más

La Liga Profesional Saudí se ha convertido rápidamente en una de las competiciones de fútbol más seguidas del planeta y, ahora que la temporada 2025/26 llega a su punto álgido, el Al-Nassr-Damac se perfila como un partido que no hay que perderse.

Se jugará en la última jornada y es vital para los Caballeros de Najd, que buscan afianzar su liderato. Con estrellas como Cristiano Ronaldo, cada encuentro en el Al-Awwal Park atrae a aficionados de todo el reino y más allá.

En GOAL te contamos cómo conseguir tus entradas para el Al-Nassr vs Damac.

¿Cuándo es Al-Nassr vs Damac?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Jueves 21 de mayo de 2026 – 22:00 (hora local) Al-Nassr vs. Damac Parque Al-Awwal, Riad Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Al-Nassr vs Damac?

Las entradas para los partidos en casa del Al-Nassr se venden a través de la plataforma oficial Victory Arena y de la aplicación del club, que funciona como taquilla principal para los encuentros en el Al-Awwal Park.

Debido al prestigio del equipo, las entradas oficiales se agotan en minutos, sobre todo para el último partido de la temporada.

Quienes se queden sin entrada o busquen ubicaciones específicas pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para Al-Nassr vs Damac?

Los precios varían según la categoría del asiento y la relevancia del partido. Al ser el último encuentro de la temporada 2025/26, se prevé mucha demanda, aunque hay opciones para todos los presupuestos.

Entrada general: en gradas superiores o detrás de porterías, 80–150 SAR en reventa (StubHub).

en gradas superiores o detrás de porterías, en reventa (StubHub). Categoría 1 y 2: asientos de gama media con vista lateral cuestan entre 250 y 600 SAR .

asientos de gama media con vista lateral cuestan entre . Premium y VIP: acceso a sala VIP y servicios superiores, desde 1.000 hasta más de 3.000 SAR según el nivel de hospitalidad.

Recuerda que los precios de reventa varían según oferta y demanda: si el Al-Nassr lucha por el título el 21 de mayo, subirán conforme se acerque la fecha.

Todo lo que necesitas saber sobre el Al-Awwal Park

Al-Awwal Park, en el campus de la Universidad Rey Saud de Riad, es uno de los estadios más modernos y animados de Oriente Medio. Desde que se convirtió en la casa del Al-Nassr en 2020, ha vivido algunos de los momentos más destacados del fútbol saudí.