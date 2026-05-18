Cómo comprar entradas para el partido Al-Fayha - Al-Hilal: fechas de la Liga Profesional Saudí, precios de las entradas y más

La Liga Profesional Saudí sigue fascinando al mundo. El Al-Fayha recibe al campeón y gigante continental Al-Hilal.

El choque, siempre atractivo, opone la resistencia táctica de Al-Fayha al talento estelar de las Olas Azules.

Al-Hilal, con varias estrellas internacionales, es el equipo a batir en Oriente Medio, y cada partido fuera de casa se convierte en un evento que atrae a multitudes.

GOAL te ofrece toda la información sobre la venta de entradas, las mejores plataformas para compras seguras y los precios más competitivos.

¿Cuándo es Al-Fayha vs Al-Hilal?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 21 de mayo de 2026 Al-Fayha vs. Al-Hilal Ciudad Deportiva de Al Majma'ah, Al Majma'ah Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Al-Fayha vs Al-Hilal?

Consiguir entradas para los partidos del Al-Hilal es complicado por su amplia base de aficionados y la presencia de superestrellas como Neymar, Aleksandar Mitrović y Rúben Neves.

Para este partido a domicilio contra el Al-Fayha, la Liga Profesional Saudí y el club local venden las entradas por sus canales oficiales.

Si te quedas sin boleto en la venta general o viajas desde fuera de Arabia Saudí y buscas una opción segura en el mercado secundario, StubHub ofrece entradas incluso cuando la taquilla oficial se agote.

¿Cuánto cuestan las entradas para Al-Fayha vs Al-Hilal?

Los precios varían según la categoría del partido y el rival; al ser Al-Hilal el visitante, suelen subir por la alta demanda. Para este encuentro en la Ciudad Deportiva de Al Majma'ah, Al-Fayha busca mantener el fútbol accesible mientras gestiona los requisitos logísticos de un duelo de gran repercusión.

Categoría 3 (Entrada general): Las más económicas, entre 30 y 75 SAR. Ideales para vivir el ambiente.

Las más económicas, entre 30 y 75 SAR. Ideales para vivir el ambiente. Categoría 2 (Asientos Premium): A lo largo de la línea de banda, con mejor vista del campo, entre 100 y 250 SAR.

A lo largo de la línea de banda, con mejor vista del campo, entre 100 y 250 SAR. Categoría 1 y Gold: las mejores vistas del estadio, de 300 a 600 SAR.

las mejores vistas del estadio, de 300 a 600 SAR. Hospitalidad y VIP: para quienes buscan la experiencia definitiva con catering y acceso a sala VIP, los paquetes parten desde 1000 SAR y pueden ser mucho más altos según la suite.

Cerca del partido, los precios en reventa (StubHub, etc.) suben si la demanda aumenta. Reserva cuanto antes para conseguir el mejor precio antes de que se agote la asignación general.

Todo lo que necesitas saber sobre Al Majma'ah Sports City

La Ciudad Deportiva de Al Majma'ah, a 200 km al norte de Riad, es el hogar del Al-Fayha FC y un referente deportivo regional.

Aunque es más pequeño que el Estadio Internacional Rey Fahd, su diseño compacto intimida a los visitantes.

Tras una reciente renovación, cumple con los altos estándares de la Liga Profesional Saudí y ofrece instalaciones de primera para aficionados, medios y jugadores. Con capacidad para 7 000 espectadores, cada asiento brinda una vista cercana a la acción, lo que lo convierte en uno de los escenarios más íntimos para disfrutar de las superestrellas del Al-Hilal.

Desde Riad se tarda unas dos horas por la autopista 60. Hay aparcamiento alrededor del complejo, pero conviene llegar 90 minutos antes para evitar atascos. Dentro encontrarás comida, bebida y un ambiente familiar típico de la Liga Profesional Saudí.

Lleve ropa cómoda: las noches en el desierto refrescan. Animar al equipo local o a los visitantes en la Ciudad Deportiva de Al Majma'ah es una experiencia que refleja la pasión saudí por el fútbol.