¿Cómo comprar entradas para el Mundial tras el sorteo? Guía sobre la reventa oficial, dónde comprarlas y mucho más

Ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 por TV será emocionante, pero nada iguala estar en un estadio de última generación y presenciar los partidos en vivo.

Si no conseguiste entradas en los sorteos desde septiembre de 2025, aún hay opciones.

Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre las entradas: cómo comprarlas, precios, reventa oficial y más.

MÁS INFORMACIÓN: Guía de precios dinámicos de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: ¿Qué significa «precios dinámicos»?

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de la FIFA tras el sorteo?

Los principales sorteos ya terminaron: preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

¿Cuándo es la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos. Se jugarán 104 partidos en 39 días. Por primera vez, 48 equipos participarán en un torneo organizado por tres países. Las ciudades sede son:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Área de la Bahía de San Francisco y Seattle.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de 2026?

Las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: las más caras, en la grada inferior.

las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios han variado según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones iniciales:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Consulta los portales oficiales de venta de entradas de la Copa del Mundo de la FIFA para más detalles y sitios de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. Estas son las ciudades y los estadios que albergarán los partidos: