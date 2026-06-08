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Cómo comprar entradas para el Mundial de Noruega 2026: fechas, calendario, precios y más

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E. Haaland

Noruega vuelve a darlo todo en la escena internacional, y aquí te contamos cómo puedes verlos en acción

Miles de seguidores de Erling Haaland están de enhorabuena: este verano podrán ver al delantero escandinavo en el Mundial. No te quedes sin entradas para los partidos de Noruega en Massachusetts y Nueva Jersey.

Tras más de 25 años sin clasificar a un gran torneo, muchos creían que nunca verían a Haaland en la máxima cita del fútbol. Pero, tras una brillante eliminatoria, miles de noruegos viajarán a Norteamérica este verano.

¿Logrará Noruega avanzar con fuerza en la fase de grupos? Podrías estar allí para descubrirlo. Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre las entradas para el Mundial 2026: cómo conseguirlas y cuánto cuestan.

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¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Noruega en el Mundial de 2026?

FechaPartido (hora local)SedeEntradas
Martes 16 de junioNoruega vs. Irak (18:00)Estadio Gillette (Foxborough)Entradas
Lunes 22 de junioNoruega vs. Senegal (20:00 h)Estadio MetLife (East Rutherford)Entradas
Viernes 26 de junioNoruega vs. Francia (15:00 h)Estadio Gillette (Foxborough)Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Noruega 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su mínimo histórico.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar.

Entradas para la Copa del Mundo de Noruega 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para la fase de grupos en Noruega se dividen en:

  • Categoría 1: las más caras, en la grada inferior.
  • Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.
  • Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.
  • Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

EscenarioRango de precios de las entradas
Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas)60 $ - 620 $
Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $
Octavos de final105 $ - 750 $
Octavos de final170 $ - 980 $ 
Cuartos de final 275 $ - 1775 $
Semifinales 420 $ - 3.295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

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¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 39 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado por tres países.

Estas son las ciudades anfitrionas:

  • Canadá: Toronto y Vancouver
  • México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Estas son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios:

PaísEstadio (ciudad)Capacidad
CanadáBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MéxicoEstadio Banorte (Ciudad de México) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Estadio Gillette (Foxborough) 63 815 
 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 
 Estadio NRG (Houston)68 311 
 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 
 Estadio SoFi (Inglewood) 69 650 
 Estadio Hard Rock (Miami Gardens)64 091 
 Estadio MetLife (East Rutherford)78 576 
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65 827 
 Estadio Levi's (Santa Clara)69 391 
 Lumen Field (Seattle)65 123

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