Cómo comprar entradas para el Mundial de la República Democrática del Congo 2026: fechas, calendario, precios y más

La República Democrática del Congo debutará en la fase de grupos del Mundial el 17 dejunio contra Portugal en el NRG Stadium de Houston.

Bajo el nombre de Zaire, sorprendió en el Mundial de 1974 al ser la primera nación subsahariana en participar. Ahora los Leopards regresan y sus aficionados ya compran entradas.

Campeona de la Copa Africana de Naciones en dos ocasiones y semifinalista en otras cuatro, aún busca dejar huella en la escena mundial.

Deja que GOAL te muestre la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir asientos para los partidos de la República Democrática del Congo y cuánto cuestan.

Calendario de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026

¿Qué les depara el calendario del Mundial 2026?

Fecha Calendario Lugar Entradas Miércoles, 17 de junio Portugal vs. República Democrática del Congo Estadio NRG, Houston Entradas Martes 23 de junio Colombia vs. República Democrática del Congo Estadio Akron, Zapopan Entradas Sábado 27 de junio República Democrática del Congo vs Uzbekistán Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de la República Democrática del Congo?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios). La demanda ha sido muy alta, así que quedan muy pocas entradas.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Son una opción para los partidos eliminatorios de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de la República Democrática del Congo?

La FIFA ha establecido precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 - 2.030

Qué esperar de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026

La fase de clasificación no fue fácil, pero el equipo superó cada escollo con naturalidad. El técnico Sébastien Desabre confía en que ese esfuerzo les favorezca en los partidos de este verano en Norteamérica.

Tras quedar segunda tras Senegal en la fase inicial de la eliminatoria de la CAF, venció a Camerún y Nigeria y, finalmente, derrotó a Jamaica en la repesca interconfederativa de México.

Su capitán, Chancel Mbemba —con más de 100 partidos internacionales— es el jugador con más experiencia. El exdefensa de Anderlecht, Newcastle United, Oporto y Marsella milita ahora en el Lille de la Ligue 1.

Sin embargo, la plantilla incluye caras conocidas como Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, Cédric Bakambu y Yoane Wissa.

Esta generación buscará superar el desempeño de 1974, cuando el equipo terminó último de su grupo sin anotar gol alguno.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, las ciudades y los estadios que las albergarán:

País Estadio (ciudad) Capacidad Canadá BC Place (Vancouver) 54 000

BMO Field (Toronto) 45 000 México Estadio Banorte (Ciudad de México) 83 000

Estadio Akron (Guadalajara) 48 000

Estadio BBVA (Monterrey) 53 500 Estados Unidos Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000

Estadio Gillette (Foxborough) 65 000

Estadio AT&T (Dallas) 94 000

Estadio NRG (Houston) 72 000

Estadio Arrowhead (Kansas City) 73 000

Estadio SoFi (Inglewood) 70 000

Estadio Hard Rock (Miami) 65 000

Estadio MetLife (East Rutherford) 82 500

Lincoln Financial Field (Filadelfia) 69 000

Levi's Stadium (San Francisco) 71 000

Lumen Field (Seattle) 69 000



