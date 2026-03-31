Cómo comprar entradas para el Mundial de Japón 2026: calendario, próximas fechas, precios y más

Con la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica, la demanda de entradas para los partidos de Japón bate récords.
Tras sorprender a Alemania y España en la edición anterior, los Samurai Blue llegan con un equipo liderado por Takefusa Kubo y Kaoru Mitoma.
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¿Cuándo juegan?
Japón competirá en el formato ampliado a 48 equipos y comenzará su andadura en la fase de grupos en las principales ciudades anfitrionas de Estados Unidos.
|Fecha y hora
|Calendario
|Lugar
|Entradas
|15 de junio de 2026, 19:00 (hora del Este)
|Japón vs. Rival del Grupo A
|Lumen Field, Seattle, WA
|Entradas
|20 de junio de 2026, 21:00 (hora del Este)
|Japón vs. Rival del Grupo B
|Levi's Stadium, Santa Clara, CA
|Entradas
|25 de junio de 2026, 18:00 (hora del Este)
|Rival del Grupo C vs. Japón
|Estadio SoFi, Inglewood, California
|Entradas
El calendario 2026 hace que Japón juegue en la costa oeste en las primeras rondas para reducir el cansancio por los desplazamientos y aprovechar las grandes comunidades japonesas de California y Washington.
¿Dónde comprar entradas para la Copa del Mundo de Japón?
La vía principal es el portal de entradas de la FIFA, que usa un sistema de sorteo.
Debido a la alta demanda, muchos aficionados quedan sin entradas tras los sorteos.
Quienes busquen entradas de última hora pueden recurrir a plataformas de reventa como StubHub.
¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Japón?
Los precios varían según la capacidad del estadio, la importancia del partido y la cercanía al campo.
- Entradas más baratas: Las de categoría 4, reservadas a residentes pero a veces disponibles en reventa, cuestan desde 65 dólares. Para el público internacional, las de categoría 3 en gradas superiores van de 150 a 250 dólares, según el estadio.
- Categorías 2 y 1, con vistas laterales privilegiadas, oscilan entre 350 y 600 dólares.
- Para mayor lujo existen los paquetes «Match Experience» y «Above & Beyond», con cena gourmet, barra libre y los mejores asientos; desde 1200 $, más de 5000$ en eliminatoria.
Consejo de experto: Seattle (Lumen Field) suele tener las mejores ofertas para los primeros partidos de grupo, mientras que Los Ángeles (SoFi Stadium) tendrá las entradas más caras por su prestigio.
¿Cuándo salen a la venta las entradas para el Mundial de Japón?
La venta de entradas se realiza por oleadas; si te pierdes una, no te preocupes: habrá más oportunidades.
Esto es lo que puedes esperar:
Sorteo aleatorio: fase ya finalizada. Los aficionados solicitan entradas y reciben notificación por correo electrónico.
Venta de última hora: abre en abril de 2026, es por orden de llegada en la web de la FIFA y las entradas se agotan en minutos.
Mercado secundario (disponible ahora): plataformas como StubHub ya ofrecen entradas de aficionados y socios corporativos.
Todas las entradas para la Copa del Mundo 2026 son 100 % digitales y se reciben a través de la app oficial de la FIFA.
¿Qué se puede esperar de Japón en el Mundial?
Tras sorprender al mundo al derrotar a Alemania y España en 2022, Japón llega como un auténtico tapado capaz de llegar lejos en la fase eliminatoria.
Con estrellas que juegan en Europa, como Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma y Wataru Endo, el equipo aspira a superar por fin los octavos de final y llegar a cuartos.
¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
|País
|Estadio (ciudad)
|Aforo
|México
|Estadio Azteca (Ciudad de México)
|87 523
|México
|Estadio Akron (Guadalajara)
|48 071
|México
|Estadio BBVA (Monterrey)
|53 500
|Estados Unidos
|MetLife Stadium (Nueva Jersey)
|82 500
|Estados Unidos
|Estadio AT&T (Arlington)
|80 000
|Estados Unidos
|Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
|71 000
|Estados Unidos
|Estadio NRG (Houston)
|72 220
|Estados Unidos
|Estadio Arrowhead (Kansas City)
|76 416
|Estados Unidos
|Estadio SoFi (Inglewood)
|70 240
|Estados Unidos
|Lincoln Financial Field (Filadelfia)
|69 796
|Estados Unidos
|Levi's Stadium (Santa Clara)
|68 500
|Estados Unidos
|Lumen Field (Seattle)
|69 000
|Estados Unidos
|Estadio Gillette (Foxborough)
|65 878
|Estados Unidos
|Estadio Hard Rock (Miami Gardens)
|64 767
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|54 500
|Canadá
|BMO Field (Toronto)
|30 000