Cómo comprar entradas para el Mundial de Irán 2026: fechas, calendario, precios y más

Los aficionados iraníes esperan con ansias que su selección rompa la maldición en el Mundial de este verano. A pesar de haberse enfrentado a las mejores selecciones del planeta en seis ediciones anteriores, el «Team Melli» aún busca superar la fase de grupos y llegar a los octavos de final.

Contará con gran apoyo en sus partidos de grupo en California y Seattle, pero ¿logrará avanzar? Podrías estar allí para animarlo.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tus asientos y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Irán en el Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora local) Sede Entradas Lunes 15 de junio Irán vs. Nueva Zelanda (18:00) SoFi Stadium (Inglewood) Entradas Domingo 21 de junio Irán vs. Bélgica (12:00 h) Estadio SoFi (Inglewood) Entradas Viernes 26 de junio Irán vs. Egipto (20:00 h) Lumen Field (Seattle) Entradas

¿Qué se puede esperar de Irán en el Mundial de 2026?

Su primera participación fue en 1978, en Argentina, y tras 20 años de ausencia regresó al torneo. Desde entonces ha competido con regularidad, aunque solo suma tres victorias en seis ediciones. Tras lograr su cuarto billete seguido, sus seguidores confían en que esta sea la vez que por fin dejen huella.

Ahora llegan a Norteamérica tras otra sólida campaña de clasificación. Bajo la dirección de Amir Ghalenoei, quien suma 28 victorias en 41 partidos de su segunda etapa, el equipo ha ganado confianza.

Mehdi Taremi, ahora en el Al-Hilal, marcó 10 goles en las eliminatorias y, a sus 33 años, busca despedirse con broche de oro.

¿Cuándo comprar entradas para el Mundial de Irán 2026?

Los sorteos principales de entradas —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Tras procesar más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan boletos disponibles.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas oficialmente en la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

Entradas para la Copa del Mundo de Irán 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de Irán en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Cómo conseguir entradas con servicios VIP para la Copa del Mundo de Irán 2026

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Irán que incluyen entradas premium, comida y bebida, y otros beneficios, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes disponibles son:

Partido individual

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excepto CAN, MEX, USA)

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Desde 1.400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos según el estadio.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Disfruta de tu equipo en todos los partidos de las primeras fases, sin importar dónde se jueguen.

Los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de dieciseisavos.

Todas las jornadas y sedes son válidas.

La función «Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuándo se celebrará la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado por tres países de forma conjunta.

Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Estas son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios: