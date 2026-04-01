Cómo comprar entradas para el Mundial de Irak 2026: fechas, calendario, precios y más

La demanda de entradas para los partidos de la selección de Irak en el Mundial de 2026 ha alcanzado máximos históricos, y los aficionados, desde Bagdad hasta Detroit y desde Basora hasta Toronto, están deseando animar a los Leones en la escena mundial.

Tras su heroica actuación en la fase de clasificación asiática, Irak se ha convertido en uno de los equipos más esperados del torneo de 2026.

El equipo deGOAL ha recopilado toda la información esencial sobre los precios de las entradas, las fases de venta y las formas más fiables de asegurarte tu plaza en las gradas ahora mismo.

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Irak 2026?

La opción principal y oficial para conseguir entradas para el Mundial de 2026 es a través del portal de la FIFA, mediante sistemas de sorteo y ventas oficiales de última hora.

Dado que es probable que la demanda sea muy alta, las plataformas secundarias como StubHub pueden ser una alternativa para asegurarte tu asiento en las gradas.

¿Cómo comprar entradas de hospitalidad para Irak?

Si buscas una experiencia inolvidable viendo a los Leones de Mesopotamia, las opciones de hospitalidad te ofrecen precisamente eso:

Partido individual: Los precios parten de unos 1.400 dólares estadounidenses e incluyen una entrada de categoría superior con acceso a salas VIP y cena gourmet.

Los precios parten de unos 1.400 dólares estadounidenses e incluyen una entrada de categoría superior con acceso a salas VIP y cena gourmet. Paquete «Follow Your Team»: Te garantiza una plaza en todos los partidos de la fase de grupos de Irak, con precios a partir de 6.750 dólares estadounidenses, lo que te da tranquilidad independientemente de la ciudad en la que juegue el equipo.

Te garantiza una plaza en todos los partidos de la fase de grupos de Irak, con precios a partir de 6.750 dólares estadounidenses, lo que te da tranquilidad independientemente de la ciudad en la que juegue el equipo. Palcos privados: Disponibles en estadios como el MetLife y el R&T, los palcos privados ofrecen los más altos niveles de privacidad y un servicio de estilo hotelero.

¿Cuándo se celebra el Mundial de 2026?

El Mundial de 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Esta edición será verdaderamente histórica, ya que se celebrará por primera vez en 16 ciudades anfitrionas de tres países. Con 48 equipos participantes, seremos testigos de 104 emocionantes partidos a lo largo de 34 días.

Ciudades sede del Mundial de 2026

Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Canadá: Toronto y Vancouver

Calendario de Irak para el Mundial de 2026

Fecha Partido Estadio (ciudad) Entradas 16 de junio de 2026 Irak contra Noruega NRG Stadium (Houston) Disponibles 22 de junio de 2026 Francia contra Irak Lumen Field (Seattle) Disponible 27 de junio de 2026 Senegal contra Irak Levi’s Stadium (San Francisco) Disponible

¿Qué podemos esperar de Irak en el Mundial de 2026?

Con jóvenes talentos que juegan profesionalmente en Europa y jugadores experimentados al frente del equipo, Irak demostró una resistencia excepcional en la fase de clasificación.

Los aficionados iraquíes son conocidos por su ruido y entusiasmo, y se espera que los estadios de todo Estados Unidos se conviertan en arenas verdes, coreando el nombre de Irak.

La competición será feroz, pero el espíritu de lucha de los jugadores iraquíes los convierte en candidatos a superar la fase de grupos y dar una sorpresa similar a la que logró la selección marroquí en la edición anterior.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Irak 2026?

Los precios varían según la categoría de asiento y la fase del torneo.

Fase de grupos 60 $ - 620 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170–980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420–3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de 2026?

Los aficionados tendrán varias oportunidades para comprar entradas para los partidos en los que participe Estados Unidos a través de la página web de la FIFA, desde ahora hasta el gran inicio en junio.

Aunque ya se han celebrado varias fases de venta, como el «Sorteo de preventa Visa» (septiembre) y el «Sorteo de entradas anticipadas» (octubre), aún quedan un par más, tal y como se muestra a continuación:

Venta de última hora

Con el inicio del torneo este mes de junio, los periodos de selección aleatoria han finalizado oficialmente.

Hemos pasado a la fase de venta de última hora. Las entradas están ahora disponibles exclusivamente por orden de llegada.

Mercados secundarios

Cuando se acerque la fecha, y si se agotan las entradas (lo cual es muy probable), los aficionados también podrán recurrir al mercadosecundario en sitios web como StubHub, donde podrán comprar entradas de otros aficionados a precios variables.