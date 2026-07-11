Inglaterra sigue sin ganar un gran torneo desde 1966, pero sus recientes actuaciones confirman su nivel de élite.

Primeros de grupo tras vencer a Croacia y Panamá y empatar con Ghana, eliminaron a la República Democrática del Congo en dieciseisavos y a la anfitriona México en el Azteca.

El sábado 11 de julio se medirá a Noruega, de Erling Haaland, en Miami.

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Resultados y próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Miércoles 17 de junio Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT) Estadio AT&T, Dallas Inglaterra ganó 4-2 Martes 23 de junio Inglaterra vs. Ghana (16:00 ET) Estadio Gillette, Foxborough 0-0 Sábado 27 de junio Panamá vs. Inglaterra (17:00 ET) Estadio MetLife, East Rutherford Inglaterra ganó 2-0 Miércoles 1 de julio Inglaterra vs. República Democrática del Congo (12:00, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Inglaterra ganó 2-1 Domingo 5 de julio México vs. Inglaterra (18:00 h, hora central) Estadio Azteca, Ciudad de México Inglaterra ganó 3-2 Sábado 10 de julio Noruega vs. Inglaterra (17:00, hora del Este) Hard Rock Stadium, Miami Gardens Entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Si prefieres, puedes acudir a mercados secundarios como StubHub, pero revisa siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

Entradas para el Mundial de Inglaterra 2026: ¿cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 9–11 de julio Cuartos de final 450–1 775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026

Al terminar primera del Grupo L, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.

Tras su épica victoria en octavos contra México en el Azteca, Inglaterra viaja a Miami para los cuartos ante Noruega. No se ven desde un amistoso en Wembley en 2014, que Inglaterra ganó 1-0 con gol de penalti de Wayne Rooney.

De ganar, se medirá en semifinales con Argentina o Suiza y en la final con Francia o España.

Fecha (hora local de inicio) Ronda Sede Posible emparejamiento Entradas 11 de julio (17:00 h, hora del Este) Cuartos de final Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Inglaterra vs. Noruega Entradas 15 de julio (15:00 h, hora del Este) Semifinales Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Partido 102: Por confirmar vs. Argentina o Suiza Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: Por confirmar vs. Francia o España Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Tras anotar su octavo gol en el partido de cuartos entre Francia y Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro con Lionel Messi. Harry Kane (6 goles) y Jude Bellingham (4) también aspiran al título.

Jugador (Selección) Goles Próximo partido – Entradas Kylian Mbappé (Francia) 8 vs. España – Entradas Lionel Messi (Argentina) 8 vs. Suiza – Entradas Erling Haaland (Noruega) 7 contra Inglaterra - Entradas Harry Kane (Inglaterra) 6 contra Noruega - Entradas Ousmane Dembélé (Francia) 5 contra España - Entradas Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Jude Bellingham (Inglaterra) 4 vs. Noruega – Entradas Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (España) 4 vs Francia - Entradas

Qué esperar de Inglaterra en el Mundial 2026

Pese a un inicio irregular en la fase de clasificación, con triunfos ajustados ante Andorra, Inglaterra ha ganado confianza bajo la dirección de Thomas Tuchel.

Terminó primera de su grupo con ocho victorias en ocho partidos, marcó 22 goles y no encajó ninguno, y se convirtió en la primera selección europea en sellar su pase a la fase final del Mundial. Los aficionados ingleses rezan ahora para que 60 años de sufrimiento lleguen por fin a su fin.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes (2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos). Conócelas junto a sus estadios: