Francia soñaba con su segunda final consecutiva del Mundial, pero España lo impidió en semifinales.
Pese a su gran campaña, los Bleus de Didier Deschamps cayeron 0-2 ante una España eficaz en Dallas, lo que acabó con sus sueños de levantar el trofeo el 19 de julio.
Ahora busca el tercer puesto ante Inglaterra en el Miami Stadium.
Resultados de Francia en el Mundial 2026 y próximos partidos
|Fecha
|Partido (hora local de inicio)
|Sede
|Resultado final / Entradas
|Martes 16 de junio
|Francia vs. Senegal (15:00, hora del Este)
|Estadio MetLife (East Rutherford)
|Francia ganó 3-1
|Lunes 22 de junio
|Francia vs. Irak (17:00 ET)
|Lincoln Financial Field (Filadelfia)
|Francia ganó 3-1
|Viernes 26 de junio
|Francia vs. Noruega (15:00, hora del Este)
|Gillette Stadium (Foxborough)
|Francia ganó 4-1
|Martes 30 de junio
|Francia vs. Suecia (17:00, hora del Este)
|Estadio MetLife, East Rutherford
|Francia ganó 3-0
|Sábado 4 de julio
|Francia vs. Paraguay (17:00, hora del Este)
|Lincoln Financial Field, Filadelfia
|Francia ganó 1-0
|Jueves 9 de julio
|Francia vs. Marruecos (16:00 h, hora del Este)
|Estadio Gillette, Foxborough
|Francia ganó 2-0
|Martes 14 de julio
|Francia vs. España (14:00 h, hora central de EE. UU.)
|Estadio AT&T, Arlington
|Francia perdió 0-2
|Sábado 18 de julio
|Francia contra Inglaterra
|Estadio de Miami, Florida
|Comprar entradas
Cómo comprar entradas para el Mundial de Francia 2026
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- La ventade última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Francia 2026?
La FIFA ha aplicado una política de precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.
Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:
|Fechas
|Fase / Categoría
|Rango de precios oficial
|Rango estimado en reventa
|14–15 de julio
|Semifinales
|930–3295 $
|1.500–9.500 $ (3.721 $)
|18 de julio
|Partido por el tercer puesto
|250 $ – 800 $
|500–3.500 $ (1.480 $)
|19 de julio
|Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
|1.490 $ – 7.875
|5.900 – 38.000 $+ (15.240 $)
El camino de Francia hacia la final del Mundial 2026
Al quedar primera del Grupo I, Francia jugará en las siguientes fechas y sedes, de avanzar a la final del 19 de julio:
Tras vencer a Marruecos en cuartos, Francia jugará contra España en semifinales y, de ganar, enfrentará a Argentina, Inglaterra, Noruega o Suiza en la final.
|Fecha (hora local)
|Ronda
|Sede
|Posible emparejamiento
|Entradas
|14 de julio (14:00 h CDT)
|Semifinales
|Estadio AT&T (Arlington)
|Francia vs. España
|Entradas
|19 de julio (15:00 h, hora del Este)
|Final
|Estadio MetLife (East Rutherford)
|Partido 104: Por confirmar vs. Inglaterra o Argentina
Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación
Tras marcar su octavo gol en el partido de cuartos entre Francia y Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro con Lionel Messi. Ousmane Dembélé, autor de un hat-trick en la primera parte contra Noruega en la fase de grupos, subió al tercer puesto tras anotar su quinto gol ante los Leones del Atlas.
|Jugador (Selección)
|Goles
|Próximo partido – Entradas
|Kylian Mbappé (Francia)
|8
|vs. España — Entradas
|Lionel Messi (Argentina)
|8
|vs Inglaterra - Entradas
|Erling Haaland (Noruega)
|7
|Eliminado
|Harry Kane (Inglaterra)
|6
|vs Argentina – Entradas
|Jude Bellingham (Inglaterra)
|6
|vs. Argentina – Entradas
|Ousmane Dembélé (Francia)
|5
|vs. España – Entradas
|Vinícius Júnior (Brasil)
|4
|Eliminado
|Julián Quiñones (México)
|4
|Eliminado
|Ismaïla Sarr (Senegal)
|4
|Eliminado
|Mikel Oyarzabal (España)
|4
|vs Francia - Entradas
Qué esperar de Francia en el Mundial 2026
El núcleo del PSG —con una arrolladora línea de ataque formada por Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué— ya está dando una lección de fútbol en el Mundial de la FIFA de 2026.
A su lado brillan otras estrellas: el capitán Kylian Mbappé (Real Madrid), que con 64 goles superó a Olivier Giroud como máximo anotador de la selección, y Michael Olise (Bayern de Múnich), quien dirige el juego.
Tras rozar el título en 2006 y 2022, ahora se juega mucho. Deschamps ha anunciado que será su último torneo, y esta generación dorada tiene la oportunidad de darle un nuevo título antes de su adiós.