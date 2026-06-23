Tras vencer 3-1 a Senegal e Irak 3-0, Francia ya está en dieciseisavos del Mundial 2026, aún con un partido por jugar.

Los Bleus, bicampeones del mundo, son una de las seis selecciones que han ganado más de un título y su sólido arranque en el Grupo I los confirma como favoritos para llegar lejos en Norteamérica este verano.

Calendario de Francia en el Mundial 2026

Fecha y hora de inicio Partido Estadio Resultado final / Entradas Martes, 16 de junio Francia vs. Senegal Estadio MetLife, East Rutherford 3-1 Domingo 22 de junio (17:00, hora del Este) Francia vs. Irak Lincoln Financial Field, Filadelfia 3-0 Jueves 26 de junio (15:00, hora del Este) Noruega vs. Francia Estadio Gillette, Foxborough Entradas Por confirmar Octavos de final: Francia vs. por confirmar Por confirmar Entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Francia 2026

Todo lo que necesitas saber:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar o vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto y es el canal principal para comprar o vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Entradas para el Mundial de Francia 2026: ¿cuánto cuestan?

La FIFA aplicará precios variables para el torneo de 2026. En la fase de grupos, las entradas costarán desde 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que en la final podrán llegar a 6.730 dólares.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las distintas fases del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 - 2.030

¿Qué se puede esperar de Francia en el Mundial de 2026?

El núcleo del PSG —con una imparable línea de ataque formada por Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué— ya está dando una lección de fútbol en Norteamérica.

A su lado brilla una pléyade de estrellas que dominan las principales ligas europeas, lideradas por el carismático capitán Kylian Mbappé (Real Madrid), quien con 58 goles superó a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de la selección.

Tras vencer 3-1 a Senegal e Irak, ya están en dieciseisavos con una jornada por jugar.

Su último encuentro del Grupo I, en Boston frente a una Noruega en alza, se ha convertido en un duelo que definirá el primer puesto.

Tras rozar el título en 2006 y 2022, la historia les debe una. Deschamps se despedirá tras el torneo, y la generación dorada aspira a darle un tercer Mundial.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios: