Más de 200.000 espectadores vieron los tres partidos de la fase de grupos de Estados Unidos en el SoFi Stadium (Los Ángeles) y el Lumen Field (Seattle).
La selección de Mauricio Pochettino mostró gran fortaleza mental en la ronda de 32 y venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina pese a quedar con diez por la roja a Folarin Balogun.
La aventura mundialista de Estados Unidos terminó en octavos tras caer 4-1 ante Bélgica.
Si buscas entradas de última hora para la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026, aún hay esperanza: quedan eliminatorias clave y todavía hay boletos disponibles. Esto es lo que necesitas saber.
Resultados de EE. UU. en el Mundial 2026
|Fecha
|Partido (hora local de inicio)
|Sede
|Resultado final / Entradas
|Viernes 12 de junio
|Estados Unidos vs. Paraguay (18:00, hora del Pacífico)
|SoFi Stadium, Inglewood
|4-1
|Viernes 19 de junio
|EE. UU. vs. Australia (12:00 h, hora del Pacífico)
|Lumen Field, Seattle
|2-0
|Jueves 25 de junio
|EE. UU. vs. Turquía (19:00 h, hora del Pacífico)
|SoFi Stadium, Inglewood
|3-2
|Miércoles 1 de julio
|EE. UU. vs Bosnia y Herzegovina (17:00 h, hora del Pacífico)
|Estadio Levi's, Santa Clara
|2-0
|Lunes 6 de julio
|EE. UU. vs. Bélgica (20:00 h, hora del Este)
|Lumen Field, Seattle
|1-4
¿Quedan entradas para el Mundial 2026 en Estados Unidos?
Sí, aún hay boletos para las rondas eliminatorias.
Aún puedes comprarlas en las plataformas oficiales o en reventas verificadas. Como el anfitrión ya quedó eliminado, muchos locales venden sus entradas, así que hay buenas opciones para quien se apure.
Compra siempre a través de canales oficiales o socios de venta de confianza para garantizar la validez de tus entradas.
Consulta el calendario completo de los partidos restantes del Mundial 2026.
|Fecha y hora de inicio
|Detalles del partido
|Lugar
|Entradas
|9 de julio, 18:00 h EDT
|Cuartos de final 1: Francia vs. Marruecos
|Estadio Gillette (Boston), EE. UU.
|Comprar entradas
|10 de julio, 18:00 h (PDT)
|Cuartos de final 2: España vs. Bélgica
|Estadio SoFi (Los Ángeles), EE. UU.
|Comprar entradas
|11 de julio, 16:00 h (hora del este)
|Cuartos de final 3: Noruega vs. Inglaterra
|Estadio Hard Rock (Miami), EE. UU.
|Comprar entradas
|11 de julio, 18:00 h CDT
|Cuartos de final 4: Argentina vs. Suiza
|Arrowhead Stadium (Kansas City), EE. UU.
|Comprar entradas
|14 de julio, 19:00 h CDT
|Semifinal 1: Francia/Marruecos vs. España/Bélgica
|Estadio de Dallas, EE. UU.
|Comprar entradas
|15 de julio, 20:00 h EDT
|Semifinal 2: Noruega/Inglaterra vs. Argentina/Suiza
|Estadio de Atlanta, EE. UU.
|Comprar entradas
|18 de julio, 15:00 h (hora del Este)
|Partido por el tercer puesto: Francia/Marruecos/España/Bélgica vs. Noruega/Inglaterra/Argentina/Suiza
|Estadio de Miami, EE. UU.
|Comprar entradas
|19 de julio, 15:00 h (EDT)
|Final de la Copa del Mundo: Francia / Marruecos / España / Bélgica vs. Noruega / Inglaterra / Argentina / Suiza
|Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.
|Comprar entradas
Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- La ventade últimahora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de EE. UU. 2026?
La FIFA aplica precios variables.
En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
|Fechas
|Fase / Categoría
|Rango de precios oficial
|Rango estimado en el mercado secundario
|4–7 de julio
|Octavos de final
|240–640 dólares
|650–4.200 $ (1.518 $)
|Del 9 al 11 de julio
|Cuartos de final
|450–1.775 $
|850–5.500 $ (2.348 $)
|14–15 de julio
|Semifinales
|930–3.295 $
|1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
|18 de julio
|Partido por el tercer puesto
|250 $ – 800 $
|500–3.500 $ (1.480 $)
|19 de julio
|Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
|1.490 $ – 7.875
|5.900–38.000 $+ (15.240 $)
¿Quiénes forman parte de la convocatoria de EE. UU. para el Mundial de 2026?
Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a EE. UU. en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
|Posición
|Jugador
|Club actual
|Porteros
|Matt Turner
|Nueva Inglaterra Revolution
|Matt Freese
|Nueva York City FC
|Chris Brady
|Chicago Fire
|Defensas
|Chris Richards
|Crystal Palace
|Tim Ream
|Charlotte FC
|Antonee Robinson
|Fulham
|Sergiño Dest
|PSV Eindhoven
|Joe Scally
|Borussia Mönchengladbach
|Miles Robinson
|FC Cincinnati
|Mark McKenzie
|Toulouse
|Auston Trusty
|Celtic
|Alex Freeman
|Villarreal
|Max Arfsten
|Columbus Crew
|Centrocampistas
|Tyler Adams
|AFC Bournemouth
|Weston McKennie
|Juventus
|Gio Reyna
|Borussia Mönchengladbach
|Malik Tillman
|Bayer Leverkusen
|Cristian Roldán
|Seattle Sounders
|Sebastian Berhalter
|Vancouver Whitecaps
|Delanteros
|Christian Pulisic
|AC Milan
|Folarin Balogun
|Mónaco
|Timothy Weah
|Olympique de Marsella
|Ricardo Pepi
|PSV Eindhoven
|Haji Wright
|Coventry City
|Brenden Aaronson
|Leeds United
|Alejandro Zendejas
|Club América