España, dirigida por Luis de la Fuente desde hace tres años, busca nuevas glorias en Norteamérica.

Si quieres ver a la mejor selección del planeta (según la FIFA), no lo pienses y consigue ya tus entradas para los partidos de La Roja en el Mundial 2026.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de España en el Mundial 2026?

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de España 2026?

Los sorteos oficiales (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio) ya terminaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprarlas a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

El camino de España hacia la final del Mundial de la FIFA 2026

1. Octavos de final: vs. Austria

Jueves 2 de julio de 2026

Lugar: SoFi Stadium (Los Ángeles/Inglewood, California)

España, cabeza de serie tras ganar el Grupo H, se medirá a Austria, segunda del Grupo J.

2. Octavos de final (posibles): vs. Croacia o Portugal

Fecha: lunes 6 de julio de 2026 Estadio: AT&T (Dallas/Arlington, Texas) Si avanza, se medirá al ganador del duelo 83 (Portugal o Croacia), con la posibilidad de un vibrante derbi ibérico o de revancha europea.

3. Cuartos de final (posible): vs. Bélgica, Senegal, Colombia o Ghana

Fecha: viernes 10 de julio de 2026

Lugar: SoFi Stadium (Los Ángeles/Inglewood, California)

Su rival saldrá del ganador de Bélgica vs. Senegal (partido 82) y el de Colombia vs. Ghana (partido 88).

4. Semifinales (posibles)

Fecha: martes 14 de julio de 2026

Estadio AT&T (Dallas/Arlington, Texas)

Llegar a esta ronda le ofrecería a España un duelo de alto nivel contra posibles favoritos como Francia o la ascendente Brasil.

5. Final del Mundial (posible)

Fecha: domingo 19 de julio de 2026 Estadio MetLife (East Rutherford, Nueva Jersey) Si España supera su zona, disputará la final en Nueva Jersey contra el ganador del otro lado del cuadro, probablemente Argentina, actual número 1 de la FIFA.

Entradas para la Copa del Mundo de España 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para la fase de grupos se dividen en:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:

Escenario Rango de precios Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 dólares Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares Octavos de final 105–750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Qué se puede esperar de España en el Mundial 2026?

Los aficionados aún recuerdan con cariño el periodo 2008-2012, cuando España ganó la Eurocopa, el Mundial y otra Eurocopa.

Aunque España ha demostrado ser la mejor de su continente al ganar tres Eurocopas en las últimas dos décadas, le ha costado mantener ese dominio en la escena mundial.

Desde entonces solo ha sumado tres triunfos en fases finales y no ha superado los octavos. Quedó eliminada en la fase de grupos en 2014 y en octavos en 2018 y 2022.

La «Selección» llega en forma: no pierde desde el 1-0 contra Colombia en marzo de 2024 y encadena 26 partidos sin derrota.

¿Cuáles son las sedes del Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. Estas son las ciudades y los estadios que albergarán los partidos: