Cómo comprar entradas para el Mundial de España 2026: fechas, calendario, precios y más

España, dirigida por Luis de la Fuente desde hace tres años, busca nuevas glorias en Norteamérica.

Muchos quieren ver en directo al mejor equipo del planeta (según la FIFA), así que no te demores si quieres entradas para los partidos de La Roja en el Mundial 2026.

Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre cómo conseguir tus entradas y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de España en el Mundial 2026?

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 España vs. Cabo Verde Estadio de Atlanta, Atlanta Entradas 21 de junio de 2026 España vs Arabia Saudí Estadio de Atlanta, Atlanta Entradas 26 de junio de 2026 Uruguay vs. España Estadio de Guadalajara, Guadalajara Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de España 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su nivel más bajo.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas oficialmente en la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas oficialmente en la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

Entradas para la Copa del Mundo de España 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en España se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60 $ - 620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Qué se puede esperar de España en el Mundial de 2026?

Los aficionados recuerdan con cariño el ciclo 2008-2012, cuando España ganó la Eurocopa, el Mundial y otra Eurocopa.

Aunque España ha demostrado ser la mejor de su continente —ganó tres Eurocopas en las últimas dos décadas—, no ha logrado mantener ese dominio en la escena mundial.

Desde entonces solo ha sumado tres victorias en fases finales y no ha superado los octavos. Quedó eliminada en la fase de grupos en 2014 y en octavos en 2018 y 2022.

La selección española quiere brillar en Norteamérica y ofrecer gran espectáculo. Llega al Mundial invicta desde la caída 1-0 ante Colombia en Londres-2024, suma 26 partidos sin perder.

¿Cómo conseguir entradas con servicios VIP para los partidos de España en el Mundial 2026?

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de España que incluyen entradas premium, comida y bebida, y otros beneficios, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes disponibles son los siguientes:

Partido único

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excluidos CAN, MEX y USA)

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos según el estadio.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todos los días y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuándo se celebrará la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días en toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo tendrá 48 equipos y será organizado por tres países.

Las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Estas son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios: