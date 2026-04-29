Cómo comprar entradas para el Mundial de Escocia 2026: fechas, calendario, precios y más

Tras una fase de clasificación llena de momentos memorables, Escocia regresa al Mundial tras casi 20 años.

Los aficionados ya esperan con ilusión medirse a Brasil, pentacampeona del mundo, y a Marruecos, semifinalista en 2022, este junio en Estados Unidos. No te quedes sin tu entrada para estos encuentros épicos.

¿Estará Escocia a la altura? Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre entradas, precios y cómo conseguirlas.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Escocia en el Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora de inicio local) Lugar Entradas Sábado 13 de junio Haití vs. Escocia (21:00) Estadio Gillette (Foxborough) Entradas Viernes 19 de junio Escocia vs. Marruecos (18:00 h) Estadio Gillette (Foxborough) Entradas Miércoles 24 de junio Escocia vs. Brasil (18:00) Estadio Hard Rock (Miami Gardens) Entradas

¿Cómo comprar entradas para Escocia en el Mundial de 2026?

Las principales loterías oficiales de entradas para el Mundial —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya han terminado.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar.

Entradas para la Copa del Mundo de Escocia 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de Escocia en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60 $ - 620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Cómo conseguir entradas con servicios VIP para los partidos de Escocia en el Mundial de 2026

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Escocia que incluyen entradas premium, comida y bebida, y otros beneficios, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes se ofrecen de la siguiente manera:

Partido individual

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excepto CAN, MEX, USA)

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en el recinto que elijas.

Incluye entre 4 y 9 partidos, según el recinto.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras rondas, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todos los días y sedes.

No disponible para equipos de países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Qué esperar de Escocia en el Mundial?

Por primera vez en más de 40 años, Escocia terminó primera en su grupo de clasificación. El equipo y sus aficionados buscan avanzar a la fase eliminatoria por primera vez.

Ver a Escocia jugar es sinónimo de emoción. Su heroica campaña culminó en Hampden Park, donde vencieron 4-2 a Dinamarca con dos goles en tiempo de descuento y aseguraron el primer lugar.

A los tres minutos, Scott McTominay abrió el marcador con una espectacular chilena.

Los daneses empataron y creyeron salvar un punto, pero los escoceses siguieron insistiendo. Kieran Tierney marcó desde lejos en el 93 y, dos minutos después, Kenny McLean sorprendió con un disparo desde su propio campo para cerrar la victoria.

Los aficionados escoceses que viajen a Norteamérica este verano vivirán momentos emocionantes. Confían en que jugadores experimentados como John McGinn y Scott McTominay —ambos entre los diez máximos goleadores históricos de su país— lideren el equipo e inspiren al resto.

¿Cuándo se celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se jugarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado por tres naciones.

Estas son las sedes:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Estas son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios: