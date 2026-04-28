Cómo comprar entradas para el Mundial de Ecuador 2026: fechas, calendario, precios y más

Por segunda vez en su historia, Ecuador se ha clasificado para dos Mundiales consecutivos.

En la plantilla destacan Moisés Caicedo (Chelsea) y Piero Hincapié (Arsenal), con más de 50 partidos cada uno y probables líderes en la cancha.

Otra pieza clave es Willian Pacho, que ganó la Liga de Campeones con el París Saint-Germain la temporada pasada y disputó todos los minutos de las 18 eliminatorias de la CONMEBOL.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguirlas y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Ecuador en el Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora de inicio local) Lugar Entradas Domingo 14 de junio Costa de Marfil vs Ecuador (19:00) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas Sábado 20 de junio Ecuador vs. Curaçao (19:00) Arrowhead Stadium (Kansas City) Entradas Jueves 25 de junio Ecuador vs. Alemania (16:00 h) Estadio MetLife (East Rutherford) Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Ecuador 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que la disponibilidad inicial ha alcanzado su punto más bajo.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas oficialmente en la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas oficialmente en la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

Entradas para la Copa del Mundo de Ecuador 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Ecuador se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60 $ - 620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Qué se puede esperar de Ecuador en el Mundial de 2026?

Ecuador se inspira en su campaña de 2006 para lograr una buena actuación.

Tras debutar en 2002 y quedar eliminados en la fase de grupos, en 2006 alcanzaron los octavos de final, su mejor actuación hasta la fecha. En 2014 y 2022 no superaron esa ronda.

Bajo la dirección de Sebastián Beccacece, la Tri finalizó segunda en la eliminatoria sudamericana con solo dos derrotas, menos que Argentina (4) y Brasil (6).

La defensa fue clave para el éxito de Ecuador en la fase de clasificación. Solo encajaron 5 goles en 18 partidos y fueron la única selección de la CONMEBOL que no recibió más de diez goles. Sin embargo, deberán mejorar en ataque si quieren llegar lejos este verano.

Cómo conseguir entradas con servicios de hospitalidad para los partidos de Ecuador en el Mundial de 2026

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Ecuador que incluyen entradas premium, comida y bebida, y más, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes disponibles son:

Partido único

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excepto CAN, MEX, USA)

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos según el estadio.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todos los días y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuándo se celebrará la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días en toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo tendrá 48 equipos y será organizado por tres países.

Las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Estas son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios: