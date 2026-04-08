Cómo comprar entradas para el Mundial de Croacia 2026: fechas, calendario, precios y más

Croacia se prepara para disputar su cuarta Copa del Mundo consecutiva y la séptima en total, llevando al escenario mundial a una de las selecciones más dotadas técnicamente y resistentes de Europa.

Tras un histórico tercer puesto en 2022 y haber llegado a la final en 2018, los aficionados de los Vatreni están más ansiosos que nunca por ver si su equipo puede finalmente llegar hasta el final y levantar el trofeo.

¿Podrán los hombres de Zlatko Dalic hacer historia? Deja que GOAL te guíe a través de la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo encontrar las entradas más baratas y dónde comprarlas online.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 será un evento histórico que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá. Se jugarán un total de 104 partidos, lo que garantizará más fútbol que nunca.

El recorrido de Croacia les llevará por las principales ciudades de Norteamérica, comenzando con una espectacular semana inaugural en Texas antes de dirigirse a la costa este y a Canadá.

Las ciudades sede del Mundial de 2026 son:

México: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey.

Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco, Seattle.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco, Seattle. Canadá: Toronto, Vancouver.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Croacia en el Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Miércoles, 17 de junio Inglaterra contra Croacia (23:00) Estadio AT&T (Arlington, EE. UU.) Entradas Miércoles, 24 de junio Panamá contra Croacia (2:00 a. m.) BMO Field (Toronto, Canadá) Entradas Domingo, 28 de junio Croacia contra Ghana (00:00) Lincoln Financial Field (Filadelfia, EE. UU.) Entradas

El debut de Croacia en Arlington contra Inglaterra será uno de los partidos más esperados de la fase de grupos, reavivando una feroz rivalidad moderna. A continuación, los Vatreni volarán al norte, a Toronto, una ciudad con una enorme diáspora croata, para enfrentarse a Panamá en el BMO Field.

Concluirán la fase de grupos en la histórica ciudad de Filadelfia contra Ghana, en un partido que podría decidir el primer puesto del grupo.

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Croacia 2026?

Portal oficial de venta de entradas de la FIFA

La FIFA pone a la venta las entradas en varias fases. Si te has perdido los primeros sorteos, estate atento a estas próximas oportunidades:

Sorteo aleatorio: Esta es la fase principal en la que los aficionados solicitan entradas para partidos concretos. Si la demanda supera la oferta, se celebra un sorteo.

Esta es la fase principal en la que los aficionados solicitan entradas para partidos concretos. Si la demanda supera la oferta, se celebra un sorteo. Venta de última hora: A medida que se acerque el inicio del torneo en la primavera de 2026, las entradas restantes se venderán por orden de llegada.

A medida que se acerque el inicio del torneo en la primavera de 2026, las entradas restantes se venderán por orden de llegada. Categoría de entrada para aficionados: La FIFA ha introducido una categoría especial de entrada de 60 dólares destinada específicamente a los aficionados fieles de equipos clasificados, como Croacia. Estas entradas se gestionan a través de la federación nacional de fútbol.

Mercados secundarios

Si las entradas se agotan en la página web oficial, o si buscas bloques de asientos específicos para estar con otros aficionados croatas, los mercados secundarios como StubHub pueden ser una buena opción de última hora.

Los precios en estas plataformas fluctúan en función de la demanda, pero ofrecen la mejor oportunidad de encontrar entradas de última hora para partidos de gran repercusión como el Croacia-Inglaterra.

¿Dónde comprar entradas para la Copa del Mundo de Croacia 2026?

La fuente principal para todas las entradas oficiales es FIFA.com/tickets.

Debes crear un ID de la FIFA para participar en cualquier periodo de venta oficial.

La FIFA también ofrece una plataforma oficial de reventa para los aficionados que ya no puedan asistir, lo que permite a otros comprar entradas a su valor nominal.

Para los aficionados que busquen más flexibilidad o se hayan perdido los periodos oficiales, StubHub es una plataforma secundaria de última hora para comprar entradas a otros aficionados.

Entradas para la Copa del Mundo de Croacia 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas se dividen en cuatro categorías.

La categoría 4 es la más asequible, pero suele estar reservada para los residentes del país anfitrión. Los aficionados internacionales suelen optar por la categoría 3, que ofrece la mejor relación calidad-precio.

Los rangos de precios estimados para los partidos de la fase de grupos son los siguientes:

Categoría Ubicación Precio estimado (USD) Entrada para aficionados Detrás de las porterías (aficionados designados) 60 $ Categoría 3 Gradas superiores 180 $ - 220 $ Categoría 2 Esquinas y gradas intermedias-superiores 420 $ - 480 $ Categoría 1 Líneas laterales (gradas inferiores) 600 $ - 750 $

*Nota: Los precios están sujetos a cambios dinámicos en función de la demanda y del recinto específico.

Cómo conseguir entradas con servicio de hospitalidad para Croacia

Podrás disfrutar de lo mejor de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad completos para Croacia que incluyen entradas premium, comida y bebida gourmet, y mucho más.

Estas son las únicas formas de garantizar su asiento fuera del sistema de sorteo y están disponibles en todos los países anfitriones.

Para los aficionados que deseen viajar con estilo, hay disponibles los siguientes paquetes:

Un solo partido

Fase de grupos: cualquier partido de una selección que no sea la anfitriona (ideal para el gran enfrentamiento de Croacia en Arlington).

Fases eliminatorias: Octavos de final / Cuartos de final / Final por el tercer puesto: cualquier partido.

Opciones de hospitalidad: Sala junto al campo, VIP, Sala del Trofeo, Club de Campeones, Pabellón de la FIFA.

A partir de 1400 USD por persona

Sigue a mi equipo

Ve a Croacia en acción en todos los partidos de las primeras fases, independientemente de la ubicación, mientras viajan entre EE. UU. y Canadá.

Incluye: los 3 partidos de la fase de grupos y 1 partido de los octavos de final.

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA.

A partir de 6.750 USD por persona

Serie de estadios

Disfruta de todos los partidos en el estadio que elijas (por ejemplo, el AT&T Stadium o el BMO Field).

Incluye: entre 4 y 9 partidos, dependiendo del estadio elegido.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, Pabellón de la FIFA.

A partir de 8.275 USD por persona

¿Qué se puede esperar de Croacia en 2026?

Bajo la sólida dirección de Zlatko Dalic, Croacia sigue siendo una especialista en grandes torneos. El equipo ha realizado una transición magnífica, integrando a jóvenes estrellas al tiempo que mantiene la inteligencia táctica que lo ha caracterizado durante una década.

El legendario Luka Modric sigue desafiando al tiempo, aportando el liderazgo veterano y la visión de clase mundial que se requieren a este nivel. En el centro del campo cuenta con el apoyo del incansable Mateo Kovacic y del creativo Nikola Vlasic.

En defensa, Joško Gvardiol ha madurado hasta convertirse en uno de los mejores centrales del mundo, mientras que Dominik Livakovic sigue siendo una presencia formidable bajo los palos, especialmente en situaciones de penalti bajo gran presión.

La mayor fortaleza de Croacia es su espíritu colectivo y su capacidad para superar a los rivales en las disputas en el centro del campo. Cabe esperar que controlen la posesión y esperen el momento perfecto para atacar, aprovechando su superioridad técnica incluso frente a los rivales más atléticos.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?