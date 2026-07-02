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Cómo comprar entradas para el Mundial de Brasil 2026: fechas de las eliminatorias, precios medios y más

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Vinicius Junior

No te pierdas a Vinicius Junior, Raphinha y otras estrellas de la Seleção en el Mundial.

La multitud ruge, la samba vibra y Brasil busca su sexta estrella en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que enciende pasiones en Norteamérica. 

El pentacampeón busca su sexta estrella y ya se mide a Noruega en octavos tras sufrir un susto mayúsculo. 

El equipo de Carlo Ancelotti demostró su temple al remontar y vencer 2-1 a Japón en la ronda de 32, con un gol de Gabriel Martinelli en el 95’. 

Entradas parael Mundial de Brasil:Reservar entradas

Calendario de Brasil en el Mundial 2026

FechaPartido (hora local de inicio)EstadioResultado final / Entradas
Sábado 13 de junio Brasil vs. Marruecos (18:00, hora del Este)Estadio MetLife, Nueva Jersey1-1
Viernes 19 de junio Brasil vs. Haití (20:30, hora del Este)Lincoln Financial Field, Filadelfia3-0
Miércoles 24 de junio Escocia vs. Brasil (18:00, hora del Este)Hard Rock Stadium, Florida3-0
Lunes 29 de junioBrasil vs. Japón (12:00 h CDT)Estadio NRG, Houston2-1
Domingo 5 de julioBrasil vs. NoruegaEstadio de Nueva York-Nueva Jersey, East RutherfordComprar entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Brasil 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La ventade última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Entradas parael Mundial de Brasil:Reservar entradas

Entradas para el Mundial de Brasil 2026: ¿cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables: desde 60 dólares para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6.730 dólares para la final.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

CategoríaFase de gruposOctavos y Cuartos de finalSemifinales y final
Categoría 1250 $ - 400 $600–1 200 $1.500–6.730 $
Categoría 2150–280 $400–800 $1.000 - 4.210
Categoría 3100–200 $200 $ - 500 $600 - 2.790
Categoría 460–120 $150–350 $400 - 2.030

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). Estas son las ciudades y los estadios que las albergarán:

PaísEstadio (ciudad)Aforo
CanadáBC Place (Vancouver)54 000


BMO Field (Toronto)45 000
MéxicoEstadio Banorte (Ciudad de México)83 000


Estadio Akron (Guadalajara)48 000


Estadio BBVA (Monterrey)53 500
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta)75 000


Estadio Gillette (Foxborough)65 000


Estadio AT&T (Dallas)94 000


Estadio NRG (Houston)72 000


Estadio Arrowhead (Kansas City)73 000


Estadio SoFi (Inglewood)70 000


Estadio Hard Rock (Miami)65 000


Estadio MetLife (East Rutherford)82 500


Lincoln Financial Field (Filadelfia)69 000


Levi's Stadium (San Francisco)71 000


Lumen Field (Seattle)69 000