La capacidad de Bélgica para crear dramas en los torneos resurge mientras los «Diablos Rojos» se preparan para enfrentar a Estados Unidos, anfitrión, en unos octavos de final cargados de emoción.

Se clasificó tras remontar un 2-0 en los últimos minutos del partido ante Senegal y ganar 3-2 en la prórroga. Ese golpe de efecto mostró que, aunque la generación dorada ha cambiado, su palmarés en grandes torneos sigue intacto.

Con la calma de Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, más la velocidad de Jérémy Doku, los belgas buscarán silenciar al público de Seattle.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Bélgica en el Mundial 2026?

Fecha Partido (hora local) Estadio Entradas Lunes 15 de junio Bélgica vs. Egipto (12:00) Lumen Field (Seattle) 1-1 Domingo 21 de junio Bélgica vs. Irán (12:00) SoFi Stadium (Inglewood) 0-0 Viernes 26 de junio Bélgica vs Nueva Zelanda (20:00 h) BC Place (Vancouver) 5-1 Miércoles 1 de julio Bélgica vs. Senegal (13:00 h) Estadio de Seattle (Lumen Field) 3-2 Lunes 6 de julio Estados Unidos vs. Bélgica (17:00 h) Estadio de Seattle (Lumen Field) Comprar entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Bélgica 2026

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son ahora las más escasas de la historia.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y son las últimas disponibles de forma oficial.

El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Historial de enfrentamientos entre Bélgica y Senegal

Pese a su presencia habitual en torneos internacionales y amistosos, nunca se han enfrentado: ni en partidos amistosos, ni en la Copa Confederaciones ni en Mundiales anteriores.

La única “conexión” es personal: el centrocampista belga Amadou Onana nació en Dakar y se crió en Senegal antes de mudarse a Europa, así que se enfrentará por primera vez al país donde nació.

¿Quiénes integran la convocatoria de Bélgica para el Mundial? La lista definitiva de 26 jugadores

Bajo la dirección de Rudi García, los Diablos Rojos han anunciado su lista oficial de 26 jugadores. Con el objetivo de lograr un título internacional, Bélgica lidera un exigente Grupo G con Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

El plantel combina veteranos y jóvenes talentos. En defensa destacan el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, Timothy Castagne y el experimentado Thomas Meunier. En el medio campo mandan Kevin De Bruyne y Amadou Onana, y arriba brillan el velocista Jérémy Doku y el récordman Romelu Lukaku.

Ya sea para planificar tus rondas eliminatorias o para comprar entradas en el mercado secundario en Seattle, Los Ángeles y Vancouver, esta es la lista oficial de los 26 jugadores belgas:

Posición Jugador Club actual / Región Porteros Thibaut Courtois Real Madrid Senne Lammens Royal Antwerp Mike Penders Estrasburgo Defensas Timothy Castagne Fulham Zeno Debast Sporting CP Maxim De Cuyper Club Brujas Koni De Winter Génova Brandon Mechele Club Brujas Thomas Meunier Lille Nathan Ngoy Standard de Lieja Joaquín Seys Club Brujas Arthur Theate Eintracht de Fráncfort Centrocampistas Kevin De Bruyne (C) Manchester City Amadou Onana Aston Villa Nicolas Raskin Rangers Youri Tielemans Aston Villa Hans Vanaken Club Brujas Axel Witsel Atlético de Madrid Delanteros Charles De Ketelaere Atalanta Jérémy Doku Manchester City Matías Fernández-Pardo Gent Romelu Lukaku Nápoles Dodi Lukébakio Sevilla Diego Moreira Estrasburgo Alexis Saelemaekers AC Milan Leandro Trossard Arsenal

Entradas para el Mundial de Bélgica 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para la fase de grupos de Bélgica en el Mundial 2026 se dividen en:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: grada superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

grada superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones: