Cómo comprar entradas para el Mundial de 2026 de los Países Bajos: fechas, calendario, precios y más

Las selecciones holandesas son famosas por sus atractivas actuaciones en el Mundial y cuentan con el incondicional apoyo de una ruidosa y colorida hinchada vestida de naranja.

Se espera que brillen de nuevo este verano en Norteamérica y tú puedes sumarte a la fiesta naranja.

¿Podrá Holanda destacar en la fase de grupos? Tú puedes estar allí para animarlos y verlo en directo.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tus asientos y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 de los Países Bajos?

Fecha Partido (hora local) Sede Entradas Domingo 14 de junio Japón vs. Países Bajos (15:00) Estadio AT&T (Dallas) Entradas Sábado 20 de junio Países Bajos vs. Suecia (12:00 h) Estadio NRG (Houston) Entradas Jueves 25 de junio Túnez vs. Países Bajos (18:00) Estadio Arrowhead (Kansas City) Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo 2026 de Países Bajos?

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su mínimo histórico.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

: las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA. Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar.

¿Qué podemos esperar de Holanda en el Mundial de 2026?

Aunque nunca han alzado el trofeo, han vivido momentos mágicos y han rozado el título en varias ocasiones.

Fue subcampeona en 1974, 1978 y 2010, y cayó en semifinales en 1998 y 2014.

Su cantera ha seguido formando talentos de primer nivel: de Johan Cruyff a Memphis Depay, pasando por Dennis Bergkamp, Arjen Robben y Robin van Persie.

La Orange llegó a Norteamérica tras una campaña de clasificación impresionante: seis victorias, dos empates y 27 goles a favor. Depay, ahora en el Corinthians de Brasil, fue su máximo anotador con ocho tantos.

Desde entonces solo han perdido un partido: 1-0 contra Alemania en la Liga de Naciones (octubre de 2024).

¿Cuándo se celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado por tres países.

Estas son las sedes:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo 2026 de los Países Bajos?

Las entradas para la fase de grupos de la selección de los Países Bajos se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: las más caras, en la grada inferior.

las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60 $ - 620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Cómo conseguir entradas VIP para la Copa del Mundo de 2026 en los Países Bajos

Disfruta de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Países Bajos que incluyen entradas de categoría superior, comida y bebida. Están disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes disponibles son:

Partido individual

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excepto CAN, MEX, USA)

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Desde 1.400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos según el estadio.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todos los días y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, conoce las ciudades y los estadios que las albergarán: