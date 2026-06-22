Cómo comprar entradas para el Mundial 2026 de la República Democrática del Congo: fechas, calendario, precios y más

La República Democrática del Congo debutará en la fase de grupos del Mundial el 17 dejunio contra Portugal en el NRG Stadium de Houston.
Campeona de la Copa Africana de Naciones en dos ocasiones y semifinalista en otras cuatro, aún busca dejar huella en la escena internacional.
Calendario de la R. D. del Congo en el Mundial 2026
Fecha
Partido
Lugar
Entradas
Miércoles 17 de junio
Portugal vs. República Democrática del Congo
Estadio NRG, Houston
Martes 23 de junio
Colombia vs. República Democrática del Congo
Estadio Akron, Zapopan
Sábado 27 de junio
República Democrática del Congo vs. Uzbekistán
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
¿Cómo comprar entradas para los partidos de la República Democrática del Congo en el Mundial?
Ya finalizaron los sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas.
A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:
- Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real, última oportunidad para comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una buena opción para los partidos eliminatorios con gran demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de la República Democrática del Congo?
La FIFA ha implantado un sistema de precios variables para el torneo de 2026. En la fase de grupos, las entradas parten desde 60 dólares para algunos niveles de aficionados, mientras que en la final pueden llegar a 6.730 dólares.
A continuación, los rangos estimados para las fases actuales:
Categoría
Fase de grupos
Octavos de final - Cuartos de final
Semifinales y final
Categoría 1
250 $ - 400 $
600–1 200 $
1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2
150–280 $
400–800 $
1.000 - 4.210
Categoría 3
100–200 $
200 $ - 500 $
600 - 2.790
Categoría 4
60–120 $
150–350 $
400 - 2.030
Qué esperar de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026
La fase de clasificación no fue fácil, pero el equipo superó cada escollo. El técnico Sébastien Desabre confía en que ese esfuerzo les favorezca en los partidos de este verano en Norteamérica.
Tras quedar segunda tras Senegal en la fase inicial de las eliminatorias de la CAF, venció a Camerún y Nigeria y, en la final de la repesca en México, batió a Jamaica.
Su capitán, Chancel Mbemba, es el más experimentado, con más de 100 partidos con la selección. El exdefensa de Anderlecht, Newcastle United, Oporto y Marsella juega ahora en el Lille de la Ligue 1.
Completan el plantel Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, Cédric Bakambu y Yoane Wissa.
Esta generación quiere superar el desempeño de 1974, cuando el equipo terminó último de su grupo sin anotar.
¿Cuáles son las sedes del Mundial de la FIFA 2026?
En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. Estas son las ciudades y los estadios que albergarán los partidos:
País
Estadio (ciudad)
Aforo
Canadá
BC Place (Vancouver)
54 000
BMO Field (Toronto)
45 000
México
Estadio Banorte (Ciudad de México)
83 000
Estadio Akron (Guadalajara)
48 000
Estadio BBVA (Monterrey)
53 500
Estados Unidos
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
75 000
Estadio Gillette (Foxborough)
65 000
Estadio AT&T (Dallas)
94 000
Estadio NRG (Houston)
72 000
Estadio Arrowhead (Kansas City)
73 000
Estadio SoFi (Inglewood)
70 000
Estadio Hard Rock (Miami)
65 000
Estadio MetLife (East Rutherford)
82 500
Lincoln Financial Field (Filadelfia)
69 000
Levi's Stadium (San Francisco)
71 000
Lumen Field (Seattle)
69 000