Dubai Basketball recibe al gigante europeo FC Barcelona en un histórico partido de la Euroliga en el Coca-Cola Arena. Los aficionados de todo Emiratos Árabes Unidos se preparan para una acción de baloncesto trepidante, con talento internacional de élite saltando a la pista en Dubái.

Este enfrentamiento marca un hito extraordinario en la historia del deporte en Oriente Medio, al poner cara a cara al gigante de la Euroliga FC Barcelona y a Dubai Basketball ante una apasionada afición local.

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¿Cuándo es el Dubai Basketball vs FC Barcelona?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 29 de septiembre de 2026 a las 20:00 Dubai Basketball vs FC Barcelona Coca-Cola Arena, Dubái, Emiratos Árabes Unidos Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Dubai Basketball vs FC Barcelona?

Las entradas oficiales para los partidos de Dubai Basketball se venden principalmente a través de plataformas autorizadas, entre ellas Platinumlist y la taquilla oficial del Coca-Cola Arena. Comprar directamente en las plataformas principales durante las ventas generales da a los aficionados acceso directo a los precios estándar de valor nominal.

Las plataformas secundarias como StubHub son una buena opción si las entradas del sitio oficial están agotadas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Dubai Basketball vs FC Barcelona?

Los precios oficiales de las entradas para el Dubai Basketball vs FC Barcelona varían en función de la categoría del asiento y de la ubicación dentro del recinto. Las entradas estándar en los canales principales, como Platinumlist y el portal oficial del recinto, empiezan en 75 AED para los asientos de acceso general.

Si se agotan las localidades generales oficiales, las plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora. Las entradas en el mercado secundario suelen empezar en torno a 150 AED.

Todo lo que necesitas saber sobre el Dubai Basketball vs FC Barcelona

Este duelo entre Dubai Basketball y FC Barcelona es uno de los partidos de baloncesto más esperados de la temporada en la región. Vivir en directo la acción de la Euroliga en Dubái ofrece a los aficionados locales al baloncesto una oportunidad sin precedentes de ver competir en casa a jugadores de talla mundial.

Información clave sobre entradas y el evento para los aficionados: