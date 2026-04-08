El mundo de la música electrónica se prepara para un gran concierto: el legendario trío Swedish House Mafia actuará en Dubái en mayo de 2026.

Formado por Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso, el grupo es un referente del progressive house y su regreso a Oriente Medio marca un momento clave de su era 3.0.

La demanda ya se dispara, pues viajeros internacionales y residentes locales buscan las mejores ofertas. En GOAL encontrarás información actualizada sobre el recinto, los precios y enlaces directos para conseguir tu entrada.

¿Cuándo actuará Swedish House Mafia en Dubái?

El concierto, muy esperado, se celebrará a mediados de mayo y cerrará la temporada de primavera. Es la ocasión ideal para disfrutar de la noche de Dubái antes del calor veraniego. Detalles del evento:

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Sábado 16 de mayo de 2026, 18:00 Swedish House Mafia en directo en Dubái Ushuaïa Dubai Harbour Experience Entradas

¿Dónde comprar entradas para Swedish House Mafia en Dubái?

El distribuidor oficial es Platinumlist.

Compra en su plataforma o en la web oficial de Ushuaïa Dubai para obtener los precios más bajos y entrada garantizada.

Si se agotan o buscas asientos específicos cerca de la fecha, recurre a mercados secundarios como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para Swedish House Mafia?

Los precios del concierto de Swedish House Mafia en Dubái van desde 320 AED por entrada general de pie, y hay opciones para todos los presupuestos.

Las entradas más baratas cuestan desde unos 320 AED para general de pie.

Quienes busquen más comodidad o mejor ubicación pagarán más según la cercanía al escenario y los servicios incluidos.

A medida que se acerque la fecha y se agoten las entradas, los precios en las plataformas de reventa pueden subir según la demanda.

Todo lo que necesitas saber sobre la Ushuaïa Dubai Harbour Experience

El espectáculo tendrá lugar en la impresionante Ushuaïa Dubai Harbour Experience.

Se escogió por su capacidad para grandes eventos de música electrónica, con el horizonte de la Marina de Dubái y la Ain Dubai de fondo.