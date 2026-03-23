Cómo comprar entradas para el concierto de Amr Diab en 2026 en Dubái: fechas, precios de las entradas y más

El rey del pop árabe está de vuelta. Amr Diab, el icono mundial que ha marcado el sonido de la música mediterránea durante más de tres décadas, regresará a Dubái para ofrecer un gran concierto como cabeza de cartel en el Coca-Cola Arena el 4 de abril de 2026.

Conocido por sus fans como El Hadaba, Diab sigue batiendo récords y tendiendo puentes entre culturas con su mezcla única de ritmos árabes y pop occidental, lo que convierte este evento en uno de los conciertos en directo más esperados del año.

Este espectáculo de 2026 llega tras una serie de giras mundiales con entradas agotadas y el lanzamiento de recientes éxitos en las listas de ventas como «Khatafouni» y «Shayef Amar».

Desde las entradas más económicas hasta los paquetes VIP más lujosos, GOAL te ofrece una guía completa para conseguir entradas para Amr Diab ahora mismo.

¿Cuándo es la actuación de Amr Diab en Dubái?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 4 de abril de 2026 | 21:00 Amr Diab en directo en Dubái Coca-Cola Arena, Dubái Entradas

El espectáculo está programado para comenzar a las 21:00 h, y las puertas suelen abrirse dos horas antes.

¿Dónde se pueden comprar entradas para el concierto de Amr Diab?

Las entradas para el concierto de Amr Diab en Dubái están disponibles a través de varias plataformas online importantes.

Aunque los puntos de venta oficiales suelen registrar un gran volumen de tráfico y las entradas se agotan rápidamente, los mercados secundarios como StubHub ofrecen una alternativa fiable para los fans que buscan asegurarse asientos específicos o entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para Amr Diab?

Los precios de este evento se han diseñado para adaptarse a todo el mundo, desde oyentes ocasionales hasta fans incondicionales de Diab.

Las entradas más baratas para Amr Diab cuestan a partir de 295 AED para las categorías Regular Standing y Silver.

Para aquellos que buscan una experiencia más exclusiva, los precios aumentan en función de la proximidad al escenario y de las ventajas adicionales.

Este es un desglose de los precios medios:

Entrada de pie estándar: desde 295 AED

desde 295 AED Asientos Silver/Gold: 449 AED - 549 AED

449 AED - 549 AED Diamante/VIP: 595 AED - 995 AED

595 AED - 995 AED Elevate Hospitality: 2500 AED o más

¿Cuándo salen a la venta las entradas para Amr Diab?

Las entradas para el esperado espectáculo del 4 de abril en el Coca-Cola Arena han superado oficialmente la fase de preventa y ya están disponibles para la venta general.

Aunque inicialmente se reservó un cupo limitado para los miembros registrados del club de fans y los socios bancarios, el stock restante ya está a la venta para el público de todo el mundo.

Todo lo que necesitas saber sobre el Coca-Cola Arena

El Coca-Cola Arena es un recinto multifuncional de última generación situado en el corazón de City Walk, en Dubái.

Con un aforo de hasta 17 000 personas, es el recinto cubierto con aire acondicionado más grande de Oriente Medio. Cuenta con una impresionante fachada de LED que ilumina el horizonte de Dubái y ofrece una acústica de primera categoría, perfecta para un artista del calibre de Amr Diab.

Se puede acceder fácilmente al recinto mediante el metro de Dubái (estación Burj Khalifa/Dubai Mall) y ofrece 42 palcos corporativos para quienes busquen la experiencia «Elevate», que incluye acceso rápido y servicios de hospitalidad privados.

Ten en cuenta que para las zonas de pie se requiere una edad mínima de 14 años, mientras que los menores de 16 años deben ir acompañados de un adulto en todas las secciones.