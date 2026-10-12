Los aficionados británicos al boxeo por fin podrán ver el combate de los pesos pesados que llevan más de una década esperando. Tyson Fury y Anthony Joshua, ambos campeones mundiales en dos ocasiones, se enfrentarán en un gran duelo en Cardiff. Tras años de negociaciones fallidas y desafíos constantes, los dos púgiles han firmado para disputar un explosivo combate en suelo galés.

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¿Cuándo es el combate entre Tyson Fury y Anthony Joshua?

Fecha y hora Combate Lugar Entradas Viernes, 11 de diciembre de 2026, 17:00 Tyson Fury contra Anthony Joshua Principality Stadium, Cardiff, Gales Entradas

¿Dónde comprar entradas para Tyson Fury contra Anthony Joshua?

Las entradas oficiales de acceso general se venderán a través de distribuidores autorizados como Ticketmaster UK y la taquilla del Principality Stadium. Debido a la gran demanda, las entradas oficiales se agotarán rápidamente cuando salgan a la venta.

Si se agotan las entradas oficiales de acceso general, plataformas de reventa como StubHub ofrecen otra opción para conseguir localidades a última hora. También se ofrecen opciones de acceso adicionales y paquetes prémium a través de SeatUnique.

¿Cuánto cuestan las entradas para Tyson Fury contra Anthony Joshua?

Los precios de las entradas oficiales vendidas por la taquilla del Principality Stadium y Ticketmaster UK oscilaron entre las 95 £ por una localidad en la grada superior y las 1.500 £ por el acceso a la pista. Las entradas estándar se agotaron en menos de una hora, lo que disparó la demanda en la reventa y entre los proveedores de paquetes VIP.

Así se distribuyen los precios de las entradas según las distintas opciones de compra:

Venta oficial: Las entradas estándar a precio oficial partían de 95 £ para las gradas superiores y llegaban hasta alrededor de 1.500 £ por el acceso a la pista junto al ring.

Reventa: Las entradas de acceso general de última hora parten de unos 180 £ en plataformas de reventa como StubHub .

VIP y servicios de hospitalidad: Los paquetes prémium disponibles en SeatUnique parten de 495 £ e incluyen asientos acolchados en el estadio, acceso a una sala exclusiva, comida y bebida gratuitas y entrada rápida.

Comparativa: Tyson Fury contra Anthony Joshua

Estadística Tyson Fury Anthony Joshua Apodo El Rey Gitano AJ Altura 2,06 m (206 cm) 1,98 m (198 cm) Envergadura 2,16 m (216 cm) 2,08 m (208 cm) Guardia Ortodoxa / cambiante Ortodoxa Récord profesional 36-2-1 (25 victorias por KO) 30-4 (27 victorias por KO) Porcentaje de victorias por KO 64,1 % 79,4 % Reinados como campeón mundial 2 veces campeón del peso pesado (WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring) 2 veces campeón unificado del peso pesado (WBA, IBF, WBO, IBO)

Todo lo que necesitas saber sobre Tyson Fury contra Anthony Joshua

El esperado combate entre Tyson Fury, dos veces campeón mundial del peso pesado, y Anthony Joshua, excampeón unificado, se celebrará finalmente el viernes 11 de diciembre de 2026 en el Principality Stadium de Cardiff. Este gran evento, que lleva una década gestándose, está copromovido por The Ring, de Turki Alalshikh, y Dana White, director ejecutivo de la UFC, y se retransmitirá en directo a millones de personas de todo el mundo a través de Netflix. Más de 80.000 espectadores llenarán el emblemático recinto, dotado de techo retráctil, mientras que más de medio millón de aficionados accedieron a las colas virtuales cuando las entradas salieron a la venta. Se prevé que el combate bata todos los récords de recaudación en taquilla del boxeo británico, con unos ingresos totales estimados por entradas de 26 millones de libras (34 millones de dólares). Las entradas oficiales se agotaron en una hora, lo que convierte a plataformas de reventa como StubHub en la principal opción para los aficionados que buscan acceder a última hora al mayor combate de la historia del boxeo del Reino Unido.